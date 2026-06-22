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Ian Wisdom explicó la clave del triunfo de Sporting Cristal ante CNI: “Sabíamos que sería un rival duro”

El autor del gol decisivo de los celestes en la Copa Caliente destacó que el equipo logró controlar el juego con la posesión del balón para imponerse y remarcó que el plantel mantiene como objetivo principal alcanzar el campeonato

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Ian Wisdom – Sporting Cristal – Estudiantil CNI – Copa de la Liga – Perú – deportes – 21 junio
El volante de 20 años contó que el equipo mejoró tras el descanso, se adueñó del balón y encontró los espacios para vencer 2-1 a CNI en la Copa de la Liga Caliente (Sporting Cristal)

Ian Wisdom habló después del triunfo 2-1 sobre CNI por la fecha 2 de la Copa de la Liga Caliente y subrayó la dificultad del partido por el rival y el escenario. “Sabíamos que sería un rival duro y un campo difícil, pero supimos hacer lo que veníamos entrenando y aprovechamos las oportunidades que tuvimos”, aseguró el volante de 20 años.

El futbolista explicó que el encuentro exigió ajustes entre un tiempo y otro. “La clave fue tener la pelota, nos costó un poco en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo pudimos generar chances para anotar los goles”, afirmó en declaraciones difundidas por Bicolor+.

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El análisis del partido: posesión y reacción tras el descanso

Ian Wisdom – Sporting Cristal – Estudiantil CNI – Copa de la Liga – Perú – deportes – 21 junio
Ian Wisdom atribuyó la victoria de Sporting Cristal al dominio del balón en el segundo tiempo, una mejora que permitió al equipo generar ocasiones y remontar un partido complejo. (Sporting Cristal)

Ian Wisdom sostuvo que el plan del equipo se basó en hacerse del control de la pelota, un aspecto que, según dijo, no consiguieron con continuidad durante la primera mitad. En ese tramo, el jugador admitió que el desarrollo se hizo cuesta arriba por la presión del rival y por las condiciones del campo.

En su repaso, el futbolista insistió en que el cambio se notó en el complemento, cuando Sporting Cristal pudo asentarse mejor con el balón y construir más acciones ofensivas. “La clave fue el tener la pelota, creo que nos costó el primer tiempo, pero el segundo tiempo supimos aprovechar todo eso porque tuvimos toda la posesión. Eso hizo que generemos las chances para anotar los goles”, señaló.

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Wisdom recalcó que el equipo hizo valer lo trabajado en los entrenamientos, un factor que consideró determinante para sostener el ritmo y encontrar espacios en la segunda parte. “Sabíamos que sería un rival duro y un campo difícil, pero supimos hacer lo que veníamos entrenando y aprovechamos las oportunidades que tuvimos”, repitió al describir cómo encararon un duelo que calificó como exigente.

El factor físico, según Wisdom: “Nos jugó a favor”

Ian Wisdom – Sporting Cristal – Estudiantil CNI – Copa de la Liga – Perú – deportes – 21 junio
Para el autor del gol del triunfo, el trabajo físico realizado durante las últimas semanas permitió que Sporting Cristal llegara más fuerte al segundo tiempo y encontrara la victoria. (Sporting Cristal)

El autor del gol del triunfo también vinculó la mejoría del equipo con el aspecto físico, al afirmar que llegaron al segundo tiempo en mejores condiciones para sostener la intensidad y disputar más acciones en campo contrario. En esa línea, remarcó que la preparación previa tuvo impacto directo en el desarrollo del complemento.

“Desde que empezó el segundo tiempo estuvimos entrenando bien la parte física, y eso fue algo que nos jugó a favor. Eso hizo que en el segundo tiempo podamos tener la posesión y atacar mucho más que en el primer tiempo”, declaró.

De acuerdo con su testimonio, ese empuje fue clave para que Sporting Cristal se adueñara del trámite, generara oportunidades y encontrara los goles necesarios para asegurar la victoria. En su evaluación, el equipo pasó de un primer tiempo con dificultades para sostener la posesión a un segundo tiempo con mayor control, más iniciativa y más llegadas.

Además, Wisdom consideró que el triunfo adquiere un valor especial por el contexto de competencia. Al referirse a la contienda, indicó que se trató de un encuentro complicado y destacó la relevancia de sumar de a tres en una etapa inicial del torneo. “Para mí lo más importante es la victoria que conseguimos, sabía que era un rival y campo duro, pero supimos hacer lo que venimos entrenando y aprovechar las oportunidades que teníamos”, expresó.

El mensaje a los hinchas y una dedicatoria personal

Ian Wisdom – Sporting Cristal – Estudiantil CNI – Copa de la Liga – Perú – deportes – 21 junio
El joven volante celebró la victoria con un mensaje de optimismo para la afición celeste y una emotiva dedicatoria a su padre, a quien dirigió sus palabras tras el partido. (Sporting Cristal)

En el cierre de sus declaraciones, Ian Wisdom envió un mensaje directo a los seguidores del conjunto celeste, con un pedido de respaldo al plantel y un llamado a sostener la confianza en el grupo. El jugador aseguró que el objetivo es competir para quedarse con el campeonato y obtener resultados en cada presentación.

“Sigan apoyándonos, confíen en nosotros porque vamos a venir a campeonar y ganar todos los partidos. Quiero dedicarle este partido a mi papá que me está mirando desde Lima”, afirmó.

El futbolista también dejó en claro que, más allá del resultado ante CNI, el equipo mantiene el foco en la meta final. En ese marco, señaló que el plantel está concentrado en lograr el título y en sostener una línea de rendimiento que les permita afrontar los siguientes compromisos con la misma ambición que mostraron en esta victoria por la fecha 2 de la Copa de la Liga Caliente.

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