Keiko Fujimori felicita a Abelardo de la Espriella por su elección en Colombia y le agradece haberla respaldado antes del balotaje

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, felicitó este domingo al abogado penalista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, por su elección como presidente de Colombia al vencer, según el conteo preliminar, a su contrincante Iván Cepeda.
A través de un mensaje en su cuenta de X, la política recordó que “hace unas semanas” De la Espriella le “brindó su respaldo en un momento decisivo para el Perú”, poco antes del balotaje que, de acuerdo con las proyecciones, la llevaría a Palacio de Gobierno tras superar a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).
“Hoy le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencida de que la defensa de la democracia, la libertad y el orden requiere líderes con convicción y coraje. Sin duda, soplan nuevos vientos para América Latina. Un abrazo fraterno para todo el pueblo colombiano”, expresó.
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Es el primer pronunciamiento publico que emite Fujimori sobre las elecciones en Colombia, tras una jornada en la que visitó la tumba de su padre en el cementerio Campo Fe de Huachipa y cuando escrutinio oficial le otorga una ventaja de 40.700 votos sobre su rival en las urnas.
Con el 99,688 % de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la lideresa de Fuerza Popular obtiene 9.188.410 votos, mientras que Sánchez suma 9.147.710, con lo cual se encuentra en el umbral de ser la próxima jefa de Estado.
Por su parte, De la Espriella acumula 12.950.642 votos (49,65 %), frente a los 12.702.592 sufragios (48,70 %) que registra Cepeda, del Pacto Histórico, cuyo líder Gustavo Petro ha criticado a Fujimori y felicitó a Sánchez luego de divulgarse un resultado preliminar no oficial.
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Un día después del balotaje del 7 de junio, Petro anotó en su cuenta de X que “el progresismo” había ganado “la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori”.
Mencionó además que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), encarcelado por el delito de conspiración, fue “reivindicado” en estas elecciones, puesto que Sánchez es su escudero y representante, y anticipó que restablecería completamente las relaciones diplomáticas con Perú, interrumpidas tras la destitución y prisión del exjefe de Estado.
Otra de las lideresas que ha felicitado el triunfo del colombiano es María Corina Machado, quien también mantuvo comunicación con Fujimori antes de la segunda vuelta.
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De la Espriella, admirador de Donald Trump y donante del Partido Republicano, fundó en julio de 2025 el movimiento Defensores de la Patria, desde el cual inscribió su candidatura tras considerar que Colombia atravesaba “sus horas más oscuras”, según dijo, bajo la administración de Petro.
Su irrupción como outsider ha sido rápida: en solo once meses desplazó al uribismo y se consolidó al frente de la derecha colombiana. Apodado ‘el Tigre’ por sus seguidores, amasó fortuna como abogado de personajes controvertidos, entre ellos el empresario colombo-venezolano Alex Saab, cercano al dictador Nicolás Maduro y hoy preso en Estados Unidos, así como David Murcia Guzmán, responsable de la mayor estafa piramidal en Colombia.
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