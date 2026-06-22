Diego Chávarri filtra chats de Thalía Bentín en su pódcast: "Es que no estoy entendiendo. ¿Te quieres separar? ¿Y seguir?"

Diego Chávarri difundió chats con Thalía Bentín en su pódcast para exponer su versión sobre la ruptura.

El exfutbolista Diego Chávarri difundió en su pódcast conversaciones privadas con su expareja Thalía Bentín en las que ella le proponía tomar distancia y reconstruir la relación de forma gradual, mientras él ya había tomado la decisión definitiva de no continuar.

Los chats fueron compartidos durante una edición del pódcast ‘Ya, ¿y?’, que Diego Chávarri conduce junto a Gabriela Herrera y Cristian Martínez (Cri Cri), en respuesta a las declaraciones que Thalía Bentín ofreció al programa ‘Q’Bochinche!’. Según el exfutbolista, decidió mostrar las conversaciones para aclarar su versión de los hechos luego de que el tema se hiciera mediático.

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Chávarri reconoció que la ruptura fue una decisión de ambos, pero dejó en claro que la idea de retomar la relación nunca estuvo en sus planes. En uno de los fragmentos del chat leído en el programa, Bentín le planteaba que mudarse era lo más sano, aunque sin cerrar la puerta a una eventual reconciliación.

"Sé que mudarme es lo más sano, es lo que pensaba desde que estabas ahí dentro cuando pasó, pero quería hacer las cosas bien para recuperar la confianza... Creí que a lo mejor en la distancia y haciendo las cosas poquito a poquito se podía recuperar lo que un día tuvimos... Al menos lucharla e intentarlo“, leyó Chávarri.

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Su respuesta en ese momento fue directa: “Es que no estoy entendiendo. ¿Te quieres separar? ¿Y seguir?”, consultó el exfutbolista, quien aseguró que esa no era una opción para él.

Los chats y la decisión que ya estaba tomada

Chávarri explicó que la propuesta de Bentín le resultaba incomprensible, ya que para él separarse significaba poner punto final a la relación, no intentar reconstruirla desde la distancia.

Diego Chavarri rompe su silencio y muestra por primera vez las conversaciones privadas con su expareja, Thalia Bentin. Descubre los mensajes donde ella intentaba salvar la relación y la contundente decisión que él ya había tomado. Video: TikTok @abigailmues10

"Yo no entendía, porque le pregunté si se quería separar y seguir con la relación. Algo que para mí, no tiene sentido. Porque yo ya había tomado la decisión de no seguir con la relación por más lo que haya pasado. Quítense eso de la cabeza. Yo sé que el problema fue por mí, por mí, lo que quieran, lo acepté y listo. La decisión también la tomé yo", afirmó.

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En otro fragmento del chat, Bentín fue más explícita sobre sus sentimientos y su disposición a empezar desde cero. "Quisiera empezar de cero. Viendo cómo iban las cosas. Sin presiones. Sabía que para eso teníamos que regresar a nuestro punto de inicio. Poco a poco recuperar la confianza de parte de ambos... No tengo apuro, sobre todo porque tengo claro mis sentimientos hacia ti. No existe otra persona en mi vida, solo tú“, leyó Chávarri en el pódcast.

Pese a reconocer el esfuerzo de su expareja, el exfutbolista reiteró que no podía actuar en contra de lo que sentía. “Yo no puedo mentirle, ni a mi corazón y tampoco hacer algo que no me nazca. Sé que tuvo la intención de apostar y sacrificar muchas cosas. Pero yo no podía hacer las cosas así, porque era peor”, señaló.

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La contradicción que Chávarri le señala a Bentín

Más allá de los chats, Chávarri también apuntó a lo que consideró una contradicción en el comportamiento de su expareja. Según explicó en el pódcast, Bentín siempre le había manifestado que no quería exponerse en redes sociales ni en el mundo del espectáculo. Sin embargo, tras la ruptura, recurrió a figuras vinculadas a programas de farándula para hablar del tema.

“Me sorprendió mucho también que a la hora de los problemas le escriba a ‘Samu’ que sabía que era crítico en el programa, que sabía que tenía Instarándula y su intención no era hacerlo público, es un poco raro, como que a mí no me cuadra”, dijo, en alusión al periodista de espectáculos Samuel Suárez.

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Thalía Bentín planteó en los chats mudarse y tomar distancia para intentar reconstruir la relación de forma gradual.

El exfutbolista añadió que también le había pedido al inicio de la relación que mantuviera su cuenta de Instagram en privado para evitar especulaciones, y que ese pedido respondía únicamente al deseo de proteger la privacidad de ambos. “Cuando pasa todo, ¡oh, casualidad!, lo abre, pone historias del karma... No hay que ser muy inteligente para saber que esa vaina va a rebotar en todos lados”, señaló.

La amenaza legal y el episodio del departamento

El conflicto entre ambos se intensificó luego de que Bentín afirmara que Gabriela Herrera habría estado en la habitación que ella aún consideraba suya la noche del 14 de junio, después de la fiesta de clausura de ‘La Granja VIP Perú’. Chávarri negó esa versión con firmeza y advirtió que, de no presentarse pruebas, procedería legalmente.

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"Si tú tienes las pruebas, yo salgo y te pido disculpas. Si no tienes las pruebas, vas a tener que salir tú a pedir disculpas o si no te voy a mandar una carta notarial y voy a seguir con la demanda porque lo que estás haciendo es difamación“, afirmó.

Diego Chávarri responde con firmeza a las acusaciones de haber dormido con Gabriela Herrera, dadas por su expareja, Thalía Bentín. El modelo exige pruebas contundentes y advierte que, de no presentarlas, iniciará una demanda por difamación. Video: YouTube 'Ya, ¿y?'

El exfutbolista explicó que esa noche llegó con amigos al departamento y que Herrera se quedó en la azotea junto a otra persona, mientras él se encerró en su habitación con llave. “Gabriela se quedó con Andrea arriba, Carlos abajo y yo me encerré en mi cuarto con llave porque tú sabes que nunca duermo con mi cuarto cerrado, me encerré porque había tomado y no quería que me molesten para absolutamente nada”, declaró.

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La advertencia legal alcanzó también a quienes difundieran las afirmaciones sin sustento: “No vas a dejar mal a Gabriela Herrera ni a mí porque no eres quien para hablar cualquier cosa. Si tienes las pruebas de que he dormido con Gabriela Herrera me las mandas”, sentenció.