Halcones, gavilanes y una perra llamada Ramona: el equipo animal que cumple una misión clave para la seguridad del aeropuerto Jorge Chávez

El equipo animal de seguridad del aeropuerto Jorge Chávez, compuesto por halcones, gavilanes y la perra Ramona, muestra su presencia en las instalaciones aeronáuticas del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez depende de una serie de operaciones que pasan desapercibidas para la mayoría de pasajeros. Entre ellas figura una labor poco conocida: el control de fauna dentro de la zona aeroportuaria. A un año de la puesta en marcha de la nueva terminal, responsables de distintas áreas revelaron cómo aves rapaces y perros especializados cumplen una función clave para la seguridad de los vuelos.

Mientras miles de viajeros transitan cada día por las instalaciones, un grupo de animales trabaja de forma permanente en las pistas y espacios operativos. Su misión consiste en evitar la presencia de especies que podrían representar un riesgo para las aeronaves durante los despegues y aterrizajes.

PUBLICIDAD

La actividad forma parte de un sistema más amplio de control dentro del terminal aéreo, donde diversas áreas coordinan acciones para garantizar la continuidad de las operaciones. Según información difundida por Panorama durante un recorrido por instalaciones de acceso restringido, la gestión de fauna constituye uno de los elementos menos visibles de la infraestructura aeroportuaria.

Aves rapaces forman parte del sistema de seguridad

Dentro del aeropuerto opera un equipo especializado compuesto por aves de presa entrenadas para mantener despejadas las áreas cercanas a las pistas. La estrategia busca reducir la presencia de otras especies que podrían interferir con las operaciones aéreas.

Uno de los responsables del programa explicó la composición de este grupo de trabajo. “Ahorita la que están viendo es un halcón, una especie de halcón de los que tenemos”, señaló durante la visita.

PUBLICIDAD

El equipo está integrado por dieciocho gavilanes y tres halcones. Estas aves cumplen labores de dispersión y control sobre otras especies que suelen acercarse a las zonas de maniobra. La presencia de aves cerca de las pistas representa uno de los riesgos que los aeropuertos del mundo buscan minimizar debido a la posibilidad de impactos contra las aeronaves.

La utilización de rapaces permite establecer una presencia natural que mantiene alejados a otros ejemplares sin necesidad de medidas invasivas. Su trabajo se desarrolla en áreas estratégicas del complejo aeroportuario.

Ramona lidera el trabajo de los canes especializados

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuenta con un sistema especializado de control de fauna para proteger la seguridad de los vuelos.

El control de fauna no depende únicamente de las aves rapaces. En tierra también intervienen perros entrenados para apoyar las labores de vigilancia y detección.

PUBLICIDAD

Entre ellos destaca Ramona, una perra que participa en las operaciones diarias dentro del aeropuerto. De acuerdo con los encargados del programa, su experiencia resulta fundamental para identificar animales que podrían pasar inadvertidos en determinados sectores.

“Va a cumplir seis. Ramona nos ayuda en el tema de dispersión y poder ubicar algunos tipos de animales, que principalmente también aves, que a veces se esconden o se mimetizan con el color del terreno”, explicó uno de los especialistas responsables del control de fauna.

La capacidad de los perros para localizar animales ocultos complementa el trabajo que realizan los gavilanes y halcones. De esta forma, el aeropuerto mantiene una vigilancia constante tanto por aire como por tierra.

Un ecosistema que funciona lejos de la vista de los pasajeros

Los especialistas describen el aeropuerto como una estructura donde múltiples servicios deben operar de manera coordinada. El control de fauna forma parte de ese engranaje que rara vez observan los usuarios.

PUBLICIDAD

Según responsables de la terminal, cada área cumple una función específica para garantizar que las aeronaves puedan cumplir sus itinerarios dentro de los tiempos previstos. La seguridad operacional depende de la interacción entre distintos equipos técnicos y humanos distribuidos en toda la infraestructura.

Durante el recorrido también se mostraron espacios de acceso restringido donde se monitorean operaciones, sistemas de equipaje, movimientos en plataforma y servicios de emergencia. En ese conjunto de actividades, la prevención de incidentes relacionados con animales ocupa un lugar permanente.

La presencia de aves rapaces y perros especializados evidencia que la gestión aeroportuaria incluye mecanismos que trascienden la infraestructura tecnológica. Aunque la mayoría de pasajeros nunca los vea, estos animales participan de forma constante en la protección de las operaciones aéreas y en el mantenimiento de condiciones seguras dentro de una de las instalaciones más transitadas del país.

PUBLICIDAD

El movimiento diario que sostiene la operación aeroportuaria

Las labores de control de fauna se desarrollan en un entorno de intensa actividad. Desde el centro de control aeroportuario se supervisan distintos sectores del terminal mediante sistemas de monitoreo permanente.

Responsables de la operación indicaron que por el aeropuerto circulan aproximadamente 550 aeronaves al día y cerca de 70 mil pasajeros diarios. Ese volumen exige mecanismos de coordinación en múltiples niveles, desde el manejo de equipaje hasta la seguridad operacional.

En ese escenario, la vigilancia sobre la presencia de animales constituye una tarea continua. La combinación de aves rapaces, perros entrenados y personal especializado forma parte de una estrategia destinada a mantener despejadas las áreas críticas para las operaciones de vuelo.

PUBLICIDAD