Shirley Arica y Pablo Heredia se dan apasionado beso en el cumpleaños de ‘la chica realidad’ y se van de la mano tras la fiesta

La influencer Shirley Arica y el actor argentino Pablo Heredia protagonizaron un beso en público y se retiraron tomados de la mano durante la fiesta de cumpleaños de la ‘chica realidad’, celebrada el 20 de junio en una discoteca de Lima, ante la mirada de amigos, fanáticos y cámaras.
El evento reunió a figuras cercanas a Shirley Arica, entre ellas varios exintegrantes del “Team Víboras” del reality “La Granja VIP Perú”: Samahara Lobatón, Renato Rossini Jr., Pati Lorena y Melissa Klug. También asistieron miembros del club de fans de la modelo. Pero la atención de la noche se la llevó la dinámica entre la anfitriona y Pablo Heredia, quienes desde su salida del reality no habían vuelto a mostrarse juntos de manera tan cercana.
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El momento más comentado de la velada ocurrió cuando el actor argentino le cantó una canción a Arica como parte de una sorpresa, en medio de la celebración. La escena derivó en un beso que fue ovacionado por los presentes. Al cierre del evento, la pareja se retiró junta y de la mano ante las cámaras que cubrían la fiesta. Ninguno de los dos ha confirmado una relación formal.
Shirley Arica, la flamante ganadora de 'La Granja VIP', fue captada en un momento muy romántico con Pablo Heredia durante la celebración de su cumpleaños. ¿Hay un nuevo romance en la farándula? Video: TikTok @riclatorrez
Lo que dijo Shirley sobre sus sentimientos
En una entrevista con el programa “Al Sexto Día”, Shirley Arica fue directa al hablar sobre su vínculo con Heredia. Reconoció que el actor le genera interés y que la posibilidad de un romance no está descartada, aunque puso condiciones.
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"Los sentimientos se intensifican dentro de un reality y Pablo me atrae, me gusta. Ya nos hemos besado antes de la pandemia. Luego no lo vi más y me encuentro recién en el reality. Me gusta y me ilusioné en el momento, sí, pero creo que nos debemos una conversación. La puerta está junta y con llave. Ya depende del otro lado. No es que no quiera nada“, declaró.
La afirmación de que ambos ya se habían besado antes de “La Granja VIP” coincide con lo que el propio Heredia había revelado anteriormente: que años atrás, en una reunión de amigos, compartieron un beso casual sin mayores implicancias. Tras ese episodio, no volvieron a verse hasta el reality.
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En medio de una discoteca y frente a una multitud emocionada, Shirley Arica y Pablo Heredia protagonizan un momento lleno de romance y pasión. Tras cantar una emotiva canción, se dieron un beso que desató los gritos y aplausos de todos los presentes. Video: TikTok @shirxpablo_
Una historia con desencuentros dentro del reality
El vínculo entre Shirley Arica y Pablo Heredia dentro de “La Granja VIP Perú” estuvo marcado por coqueteos, pero también por varios roces y enfrentamientos por el tipo de carácter de cada uno.
El actor llegó a señalar que Arica era “todo lo contrario a lo que busco” y calificó algunas de sus actitudes como irrespetuosas, mientras que ella defendió su autenticidad ante los pedidos de Heredia de que moderara su lenguaje. Ambos llegaron a admitir una incompatibilidad emocional que, en su momento, parecía cerrar cualquier posibilidad de romance fuera del programa.
Heredia fue eliminado del reality antes de la gran final y, en su despedida, ambos compartieron un beso que generó especulaciones y dejó abierta la posibilidad de reunirse al final de la competencia, aunque el actor aclaró a su salida, frente a los críticos y conductores de ‘La Granja VIP’, que en ese entonces que el gesto no significaba el inicio de una relación, sino un cierre del capítulo.
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Sin embargo, el beso en la fiesta de este sábado 20 de junio y la salida de la mano reavivaron las preguntas sobre el estado actual del vínculo. Arica fue clara al señalar que la conversación pendiente con Heredia es el paso que falta para definir qué hay entre ellos. Por su parte, el actor argentino no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños.
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