José Balcázar llevó a sus dos hijas a audiencia privada con el Papa León XIV y la primera dama gestionó privilegios

Dos hijas del presidente interino José María Balcázar integraron la delegación peruana que asistió a una audiencia privada con el Papa León XIV el 18 de junio

Dos hijas del presidente interino José María Balcázar formaron parte de la delegación que viajó al Vaticano para una audiencia privada con el Papa León XIV el último 18 de junio, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

El reportaje, basado en fuentes oficiales, indicó también que la primera dama, Blanca Nelly Quiroz, se presentó a inicios de este mes en el Ministerio de Relaciones Exteriores para reunirse con el subdirector de Privilegios e Inmunidades, con el propósito de definir detalles relacionados con la visita a la Santa Sede.

El dominical señaló que esta visita tuvo lugar el 2 de junio, y que la esposa del mandatario participó de manera directa en la organización del viaje, el cual incluyó una comitiva mayor a la prevista por protocolo para encuentros de jefes de Estado.

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La Dirección de Privilegios e Inmunidades, que depende de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, se encarga de tramitar pasaportes y visas diplomáticas, entre otras funciones.

La primera dama, Blanca Nelly Quiroz, acudió al Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar detalles logísticos de la visita junto al subdirector de Privilegios e Inmunidades

En esta ocasión, la delegación peruana sumó trece integrantes debido a la inclusión de las hijas del mandatario, Tania y Ana Balcázar.

“Hay un número de personas que normalmente es el jefe de Estado más diez personas, que son naturalmente elegidas por el jefe de Estado. La única exigencia que hace el Vaticano en ese grupo de diez es que esté presente el embajador del Perú ante la Santa Sede”, explicó al dominical el excanciller Hugo de Zela.

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A pesar de la importancia de la reunión entre Balcázar y el pontífice, la familia presidencial procuró mantener la mayor discreción posible sobre el viaje.

El programa agregó que no se convocó a medios de televisión nacional para cubrir la audiencia y que, solo tras la insistencia del personal de Palacio de Gobierno, se autorizó la presencia de un fotógrafo oficial para registrar el encuentro.