Qué se celebra el 22 de junio en el Perú: nacimientos, fallecimientos, protestas y un sismo que marcaron al país

El político peruano fue tres veces burgomaestre de Lima, condujo Miraflores y ocupó la vicepresidencia, la PCM y Hacienda durante una etapa importante de la vida pública (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 22 de junio reúne acontecimientos vinculados al pensamiento académico, la gestión pública, la movilización estudiantil y los desastres naturales en el Perú.

En 1919 nació Manuel Zevallos Vera, destacado filósofo, educador y exrector de la Universidad Nacional de San Agustín, figura clave en la educación superior peruana. En 1972 falleció Luis Gallo Porras, exvicepresidente de la República y tres veces alcalde de Lima. En 2004, cerca de 700 estudiantes tomaron la Universidad Nacional de Trujillo para exigir la salida de sus autoridades en una protesta que se prolongó durante 103 días.

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Finalmente, en 2021, un sismo de magnitud 6,0 sacudió Cañete y la costa central, causando daños materiales, víctimas y gran preocupación en la población.

22 de junio de 1919 - Nace Manuel Zevallos Vera, filósofo y educador que marcó la vida académica del Perú

Arequipa vio nacer a Manuel Zevallos Vera, intelectual que dejó huella en la filosofía peruana y en la educación superior mediante una trayectoria ligada a la formación universitaria. (GEC)

Manuel Zevallos Vera nació el 22 de junio de 1919 en Arequipa y se convirtió en una de las figuras más destacadas de la filosofía y la educación superior peruana.

Su trayectoria estuvo ligada a la Universidad Nacional de San Agustín, donde ejerció como docente, secretario general y rector en dos periodos. Además, fue el primer presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, impulsando la coordinación entre las universidades del país.

Cultivó una amplia producción intelectual en filosofía, historia y educación, y recibió reconocimientos como las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta. Su legado permanece vinculado al desarrollo académico y cultural del Perú.

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22 de junio de 1972 - Fallece Luis Gallo Porras, exvicepresidente y tres veces alcalde de Lima

La política peruana perdió a Luis Gallo Porras, figura que ocupó altos cargos de gobierno y que impulsó obras urbanas durante sus distintas gestiones al frente de Lima. (PEISA)

Luis Gallo Porras falleció el 22 de junio de 1972, tras una extensa trayectoria en la política peruana que lo llevó a ocupar cargos de gran relevancia nacional.

Fue alcalde de Lima en tres periodos distintos y también ejerció como alcalde de Miraflores, impulsando obras de modernización urbana y mejoras en los servicios municipales.

Durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche desempeñó funciones como primer vicepresidente de la República, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Hacienda. Su figura quedó asociada al desarrollo de la capital y a una activa participación en la vida pública peruana durante varias décadas.

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22 de junio de 2004 - Estudiantes toman la Universidad Nacional de Trujillo y exigen la salida de sus autoridades

La toma de la UNT inició un prolongado conflicto universitario marcado por denuncias contra las autoridades y por una movilización que se extendió durante más de tres meses. (Zona Obrera)

El 22 de junio de 2004, cerca de 700 estudiantes iniciaron la toma de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) para exigir la renuncia del rector Huber Rodríguez Nomura y de sus vicerrectores, cuestionados por presuntos actos de corrupción.

La protesta paralizó las actividades académicas y administrativas de la casa de estudios durante 103 días, convirtiéndose en una de las mayores crisis institucionales de su historia.

La movilización generó una amplia repercusión en la comunidad universitaria y en la ciudad de Trujillo. Finalmente, la presión estudiantil derivó en la salida de las autoridades y abrió un proceso de reorganización y mayor fiscalización interna.

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22 de junio de 2021 - Un sismo de magnitud 6 sacude Cañete y causa alarma en Lima y la costa central

Un fuerte sismo con epicentro frente a Cañete remeció la costa central del país, provocó daños materiales y reavivó la preocupación por la vulnerabilidad sísmica del Perú. (Andina)

El 22 de junio de 2021, un sismo de magnitud 6,0 se registró frente a la provincia de Cañete, en la región Lima, y fue sentido con intensidad en gran parte de la costa central del Perú.

El movimiento telúrico provocó derrumbes de rocas, daños en viviendas, afectaciones en vías de comunicación y desperfectos en diversas infraestructuras, incluido el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Además, se reportó el fallecimiento de un menor en Chilca y varios heridos. El evento generó numerosas réplicas y reavivó la preocupación sobre la preparación ante desastres naturales en una zona de alta actividad sísmica.