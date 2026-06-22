Universitario hizo oficial el fichaje de Gianluca Lapadula con espectacular video de bienvenida: “Que empiece la función”

Después de varios días de gran expectativa, Universitario de Deportes oficializó la llegada de Gianluca Lapadula como nuevo refuerzo para la temporada 2026, en un anuncio que generó un fuerte impacto entre los hinchas ‘cremas’ por la puesta en escena de su presentación. El experimentado delantero llega desde Europa para vivir su primera experiencia en el fútbol peruano y reforzar el ataque del club ‘merengue’.

El atacante, considerado una de las incorporaciones más resonantes del mercado local en los últimos años, fue anunciado a través de una pieza audiovisual difundida en las redes oficiales de la institución de Ate, en la que se integran elementos simbólicos y referencias a su trayectoria internacional.

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El video de presentación inicia con melodías de piano, generando una atmósfera elegante y teatral que acompaña la aparición de Gianluca Lapadula en escena. En un momento del clip, el delantero toma la batuta del instrumento, en una representación simbólica que refuerza su protagonismo en esta nueva etapa con Universitario.

La pieza audiovisual también incluye imágenes del atacante ítalo-peruano caminando sobre el césped del Estadio Monumental, uno de los templos del fútbol peruano, en una secuencia que busca conectar su llegada con la historia y la identidad del club. La producción ha sido ampliamente comentada por los hinchas, quienes destacaron la creatividad del anuncio en redes sociales.

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Universitario de Deportes le dio la bienvenida a Gianluca Lapadula. Crédito: Prensa U

El mensaje elegido por Universitario para acompañar el video fue breve, pero contundente: “Que empiece la función”, una frase que encaja con el concepto artístico de la presentación. El anuncio no solo confirmó la llegada del delantero, sino que también reforzó la narrativa de un fichaje de alto impacto, presentado como un momento especial dentro del proyecto deportivo de la institución.

El mensaje oficial de Universitario

A través de sus canales digitales, el club crema oficializó la incorporación del atacante con un mensaje institucional que destacó el carácter simbólico de la llegada del jugador. “Las grandes historias están destinadas a encontrarse. Gianluca Lapadula se suma a las filas del único grande del Perú”, publicó Universitario en el anuncio que acompañó la confirmación del fichaje.

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La llegada de Lapadula representa uno de los movimientos más mediáticos del mercado de fichajes en la Liga 1, no solo por su trayectoria en el fútbol europeo, sino también por su recorrido con la selección peruana, donde ha sido una de las principales referencias ofensivas en los últimos años. Su incorporación le otorga al club de Ate un salto de calidad en la zona de ataque de cara a la segunda parte de la temporada.

El delantero llega con el objetivo de ser pieza clave en un momento determinante del año, con la intención de potenciar la competitividad del equipo en el Torneo Clausura y sostener la lucha por el título nacional. Su experiencia, capacidad de definición y presencia en el área son factores que la institución considera determinantes para afrontar los desafíos inmediatos.

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Gianluca Lapadula firmó contrato con Universitario hasta diciembre del 2027. Crédito: Prensa U

Un nuevo capítulo en el Monumental

Con su presentación oficial ya realizada, Lapadula inicia una nueva etapa en su carrera profesional, ahora vestido de crema y teniendo al Estadio Monumental como escenario principal de sus próximos desafíos. El atacante se suma a un proyecto deportivo que apunta a mantener a Universitario en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

El delantero ítalo-peruano firmó un contrato que lo vincula a la institución hasta diciembre de 2027, consolidando así una apuesta a mediano plazo por parte de la dirigencia, que busca construir un equipo competitivo con miras al presente y futuro inmediato.

El club y la hinchada esperan que su incorporación marque un punto de inflexión en el rendimiento ofensivo del equipo, en una temporada donde Universitario busca consolidarse nuevamente como protagonista del fútbol peruano y sostener su protagonismo en la Liga 1.

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