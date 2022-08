Janet Barboza y todo sobre su posible denuncia contra Samuel Suárez, creador de ‘Instarándula’

Janet Barboza y Samuel Suárez, de 'Instarándula', se encuentran enfrentados por unas declaraciones a favor de Magaly Medina.

Un nuevo personaje se suma a la pelea mediática entre Janet Barboza y Magaly Medina. Samuel Suárez, periodista de espectáculos y creador de ‘Instarándula’, estaría a punto de ser demandado por la conductora de ‘América Hoy’ por una serie de declaraciones que dio en su portal digital, las cuales no fueron del agrado de su ahora nueva archienemiga.

Todo empezó cuando el popular ‘Samu’ opinó sobre la vez que Barboza llamó “mezquina” a la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, quien dejó entrever que el programa matutino de América TV estaría buscando quitarle una exclusiva que ella y su equipo consiguieron primero. Nos estamos refiriendo al caso de Mafer Véliz, la hija no reconocida legalmente por Tommy Portugal.

“¿Quién te ha dicho que tú tienes la exclusiva del espectáculo? Absolutamente nadie, programas de espectáculos hay durante 20 años. Tú no tienes la exclusiva, no la tiene nadie, todos tocamos espectáculos, no hay que ser mezquinos. Así que sigue comprando tus carteras, huachafa”, expresó Janet el pasado 10 de agosto.

Janet Barboza explotó contra Magaly Medina en 'América Hoy', sin saber que Samuel Suárez saldría en defensa de la 'Urraca'. (América TV)

No tardó mucho tiempo para que Samuel Suárez saliera en defensa de Magaly, asegurando que Janet Barboza y ‘América Hoy’ eran quienes realmente se estaban apropiando de una exclusiva que no era suya, sino de la ‘Urraca’.

“Mezquina eres tú, mi amor. Sinvergüenza. Encima que agarras temas ajenos, te lo adjuntas como tuyos. Si la Barboza tiene cómo argumentar que ella se comunicó (con Mafer) primero antes que a Magaly se le ocurriera hacer ese tema, es otra cosa. Pero ellos generan contenido y tú chapaste así, como carroñera”, dijo.

El enfado de Janet Barboza

La noche del jueves 11 de agosto, la presentadora de América TV se comunicó con Samuel Suárez a través de WhatsApp para confirmar que este la llamó “carroñera” y “sinvergüenza” en su portal ‘Instarándula’. Sus mensajes tomaron por sorpresa al periodista, pues no sabe hasta el momento cómo Janet consiguió su número.

Suárez aceptó en la llamada que tuvo esos fuertes calificativos contra ella; sin embargo, resaltó que se trataba únicamente de su opinión como periodista de espectáculos. Como respuesta, Janet Barboza le envió un audio en donde dejó entrever que tomaría acciones legales contra el joven comunicador.

“Entonces, me estás corroborando y me estás aceptando que, efectivamente, lo que salió en la prensa es lo que tú has dicho. Me has dicho ‘carroñera’ y ‘sin vergüenza’. Simplemente quería corroborar eso y ya veré lo que hago yo con esa información”, fue su mensaje de voz.

Samuel Suárez y Janet Barboza se pelean y conductora le saca en cara la ayuda que le dio cuando estaba al borde de la muerte

Le recordó su problema de salud

El creador de ‘Instarándula’ desató toda su indignación cuando Janet Barboza le recordó que, en el 2018, lo apoyó cuando estuvo en coma muchos días y al borde de la muerte debido a una infección causada por un procedimiento médico mal realizado.

“Yo leí la nota completa y dije ‘bueno, vamos a llamar a Samuel, que en algún momento de su vida pasó un momento difícil, recurrieron a mí para que apoyara’. Y te digo que te apoye con muchísimo gusto porque era un momento que tú necesitabas… pero sí me asombró muchísimo leer esas palabras. Pero nada, creo que la gente civilizada y profesional hace eso: llama, averigua y pregunta”, fueron las palabras de la exbailarina.

Samuel Suárez le respondió de inmediato: “No me parece, Janet, que me tengas que recordar el momento duro que pasé y decirme cuánto dinero diste en esos momentos. Bueno, dale, un abrazo. Me parece recontra bajo”.

En el 2018, Samuel Suárez estuvo en UCI y su familia se quedó sin fondos al desembolsar más de 30 mil soles, por lo que pidieron ayuda económica.

A través de sus historias de Instagram, el periodista dejó en claro que, si bien es cierto se siente agradecido con las personas que lo ayudaron cuando estaba en UCI, él igual opinará sobre lo que quiera, pues en esto consiste su trabajo.

“No significa que yo tenga que pasarle la franelita toda la vida. Yo acá estoy para opinar, dar un punto de vista y decir lo que pienso claramente. Me parece recontra bajo que tenga que recordar en estos momentos que ella dio dinero para salvarme la vida, me pareció que no era necesario hacerlo. Que sea la última vez que me escribas al WhatsApp”, sostuvo furioso.

Magaly Medina lo respalda

Este último viernes 12 de agosto, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ dedicó unos minutos de su programa para agradecer a Samuel Suárez por haber defendido su trabajo periodístico durante la pelea que viene protagonizando con Janet Barboza.

“Yo le agradezco a Samuel Suárez. No necesito que nadie me defienda porque yo hago oídos sordos a muchos comentarios y críticas. ‘Samu’ quiso aclarar porque como ha trabajado en programas de espectáculos, sabe cómo funciona. Soy la mujer más generosa del mundo porque no ando quejándome cuando se agarran mis notas, acá nos cuesta”, manifestó.

Magaly Medina salió en defensa de Samuel Suárez tras pelea con Janet Barboza.

Por otro lado, Magaly Medina estuvo de acuerdo con el calificativo de “carroñera” que tuvo Samuel contra la ‘Rulitos’. También se ofreció como testigo para apoyar al creador de ‘Instarándula’ en caso sea demandado por la presentadora de ‘América Hoy’.

“Carroñera está bien dicho, es tu opinión. ¿Por qué te van a demandar por eso? El día que te enjuicien yo voy como tu testigo y muestro las notas, el contexto. Es carroñera, lógicamente. Está buscando lo que nosotros ponemos al aire. Gracias Samu, te agradezco y te pido disculpas porque eso no se espera de una persona que está frente a cámaras. Bajezas como esa hay que dejárselas a otro tipo de gente”, dijo.

