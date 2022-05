Samuel Suárez cuenta los inicios de Instarándula, si planea volver a la televisión y su momento más complicado | ENTREVISTA

Samuel Suárez y sus inicios en las plataformas digitales. (Foto: Instagram)

La cultura del ‘chisme’ se encuentra instaurada en el Perú desde hace muchos años, solo basta mirar el rating que logran los programas de espectáculos para darse cuenta que tiene un público bien posicionado. Durante un buen tiempo la televisión se posicionó en este rubro; sin embargo, todo empezó a cambiar con la masificación de las redes sociales, y Samuel Suárez sacó provecho de esto, creando el primer portal de espectáculos que publicaba todo su contenido en Instagram Stories.

En conversación con Infobae, el periodista nos contó en exclusiva cómo fueron sus inicios y qué lo motivó a iniciar este proyecto que ha sido replicado por otras figuras. Además, el comunicador también revivió uno de los momentos más duros que tuvo que atravesar, donde se vio cara a cara con la muerte.

- Cuéntanos sobre tus inicios en Instarándula

Yo estaba en Latina, salí de Válgame Dios. Inmediatamente conversé con varios amigos que estaban bastantes entendidos con el tema de redes y me decían lo mismo que todos, que cuide mi red social y que haga lo mismo que hacen todos, subir mi día a día.

Se me metió a la cabeza la idea y el concepto de hacer un programa de espectáculos por Instagram Stories . Me dijeron que estaba loco, que nadie hacía programas por Instagram Stories, pero yo de alguna manera manejaba los códigos de televisión y se me ocurrió hacer historias de 15 segundos, lo más resumido posible. Poco a poco empecé a salir.

Para mí así sean mil o dos mil vistas trataba de darle la mejor calidad, en ese tiempo no existían los banners, todo lo hacía manual, literal podía tardarme en hacer Instarándula de 7 a 8 horas, lo hacía toda la madrugada. Llegó un momento en el que fue bastante complicado y así fue como salió Instarándula. De he visto que alguien haya hecho un estilo similar antes en redes sociales, ni en el extranjero, ni aquí.

- ¿Sientes que algunos programas de espectáculos son mal agradecidos con el contenido que les das?

Cuando ha pasado un tema de créditos, al principio no decía nada, pero luego empecé a renegar y cuando empecé a renegar les hice roche . Entonces ahora ellos prefieren no tocar nada para no pasar vergüenza. Por ese lado tranquilo, cuando hay que decir las cosas se dicen, cuando no, tranquilo, cada uno tiene su material, tiene sus propios seguidores, hay público para absolutamente todos en las redes sociales. Yo siempre respeto fuentes porque es parte como nos hemos formado en medios, sabemos respetar el trabajo de los demás.

- Recuerdo que antes tenías todo un equipo trabajando detrás...

Un tiempo Instarándula tuvo un espacio pequeño en Latina, me llamaron para tener un fragmento dentro de Mujeres al Mando. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia. El equipo humano que trabajaba en Instarándula no pudo continuar . Al final terminé yo frente a una computadora editando y grabando porque no quería dejar que el proyecto deje de salir.

- ¿Volverías a la televisión si te lo propusieran?

Aunque no lo creas, aceptar ahorita un proyecto en un medio, el que me involucre nuevamente reportear o estar haciendo notas, no es cosa de dos o tres horas y luego chau, requiere un tiempo. Prefiero mil veces ahora estar tranquilo en Instarándula y no, no he aceptado algunos proyectos que tuve para televisión, mi prioridad en estos momentos es Instarándula.

- ¿Qué pasó con el segmento que tenía Karen Dejo en Instarándula?

El top de Karen era antes de la pandemia, entonces el tema de la pandemia nos bloqueó mucho. El espacio de Karen lo grabábamos en un departamento que tenía frente a Latina y nada, terminó el espacio y la pandemia nos tumbó. Karen, pese a las invitaciones, yo le dije que el top era de ella, que lo use y que crezca, porque las plataformas digitales hoy en día son todo. Karen con la suya ha hecho el esfuerzo, apoyado del equipo humano con el que siempre ha trabajado, ha hecho su top que sale todos los domingos. Aunque yo no estoy involucrado en el proyecto, soy el primero en celebrarlo y hasta hacerle un rebote de su espacio.

- ¿Por qué la cuenta de Instarándula se encuentra en privado y no en público?

Lo considero de esta manera, en público la gente puede entrar a ver e irse, pero los que quieren ver mi contenido en privado, en verdad son parte de este mundillo . Si tú realmente valoras mi trabajo, estoy seguro que no te molesta entrar y quedarte a disfrutar conmigo, entonces me sorprende porque la página en privado sigue creciendo, no pago publicidad, pautas, la gente simplemente se pasa la voz. De alguna manera el apoyo de los medios escritos también me ha ayudado.

- ¿En qué momento tus seguidoras pasaron de ser ‘Instachismosas’ a ‘Ratujas’?

Fue una cosa rara, porque yo solo decía ‘Instachismosas’, era una palabra que también se había posicionado. Me acuerdo que de chibolo mi mamá me decía que era una rata peluda, entonces un día de broma les dije que eran una rata peluda, cuando se lo dije a alguien no te imaginas como colapsó mis redes. Cuando menos te das cuenta, la gente pedía que les diga ratas peludas, estallaban de la risa. Ya un día en vez de decirles rata peluda las llame ‘Ratuja’. La gente misma se puso las pilas y yo chapé por como la gente se sentía más identificada, aunque no lo creas ‘Ratujas’ se ha posicionado más que ‘Instachismosas’.

- Hace algunos años tuviste una operación y estuviste en UCI...

Sí, mucha gente de la farándula, comunicadores, público, me apoyaron, no sé los nombres de las personas porque eso me enteré luego de salir del coma, por una mala praxis que me hicieron. Una rápida intervención de los doctores me salvó la vida, hoy en día estoy bien y he podido realizarme hace poco una manga (gástrica). Ahora estoy llevando una vida saludable, aunque es difícil, pero no hay nada mejor que tener salud y vida.

