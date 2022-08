Hija de Tommy Portugal lo acusa entre lágrimas de no apoyarla en su carrera: “¿Acaso no soy talentosa?”

Tommy Portugal fue acusado por su propia hija de no valorar su talento y hasta de humillarla en una oportunidad. Entre lágrimas, María Fernanda Véliz indicó que el cantante hasta la fecha no le ha dado su apellido pese a que le ha insistido en muchas ocasiones.

A través de una entrevista para el programa Magaly TV La Firme, la joven contó que su sueño es hacer carrera como cantante y le duele mucho que Tommy Portugal use sus redes para apoyar a otros artistas y no a ella que es su hija. Lejos de incentivarla, confesó que en una oportunidad le pidió que baje sus publicaciones y la comparó con los cómicos ambulantes.

María Fernanda Véliz es fruto de la relación que Tommy Portugal con la bailarina Mariela Veliz, quien quedó embarazada pero optó por no contarle al artista. Doce años después, la mujer decidió contarle la verdad al cumbiambero, con el deseo de que recuperen el tiempo perdido. Sin embargo, esto no ocurrió.

María Fernanda cuenta que Portugal iba a verla muy pocas veces pese a que vivían en el mismo condominio. Incluso, cuando ella iba a visitarlo, él se quedaba encerrado en su cuarto y ella se quedaba conversando solo con su abuela.

“No sé, siempre sentí que él no me veía como su hija... él dijo en televisión que se enteró (de mí) un mes antes, pero no, él se enteró varios años antes y no lo dijo porque tenía una relación en ese entonces y no sabía cómo manejar el tema con su pareja. Yo le hice caso y mi mamá también por apoyarlo”, señaló entre lágrimas.

La joven contó que intentó muchas veces acercarse a su padre, quien siempre se hizo cargo económicamente de ella, pero nunca le dio ese cariño que ella tanto buscaba. Es por ello que le propuso iniciar su acercamiento como amigos, pero tampoco funcionó.

Mafer Véliz es hija de Tommy Portugal. Joven acusa a cantante de no apoyarla. (Foto: Composición)

Confiesa que se sintió humillada

En otro momento, detalló que le pidió que la apoye en su carrera como cantante, pero la respuesta de Tommy no fue positiva.

“Cuando subía mis covers le pedía que los comparta, pero muy pocas veces lo hizo. A mí me dolía cuando yo subía algo y al instante él subía algo con su pareja (Estrella Torres) y decía ‘la mejor cantante del Perú’. Eso a mí me dolía mucho”, contó Véliz , quien se hace llamar en sus redes sociales Mafer Portugal.

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues detalla que hubo una vez que la humilló y le pidió que baje su contenido.

“En televisión decía que le gustaba (mi música), que estaba orgulloso, pero cuando yo subía una historia me decía que deje de subir esas cosas, que sus amigos le decían que se veía feo, que si yo quería ser cantante o cómico ambulante y terminar trabajando en el Wasap de JB”, contó llorando.

“Me dolía que sí la apoye a ella (Estrella Torres) y a mí no, me preguntaba ¿Por qué no? ¿Acaso no soy talentosa?”, concluyó.

