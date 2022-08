Janet Barboza y Jean Paul Strauss: Cómo comenzó su relación y por qué hasta el día de hoy no lo perdona

Janet Barboza y Jean Paul Strauss y los motivos del final de su relación. Instagram.

Son casi de ocho años, que han pasado del fin de la relación entre Janet Barboza y Jean Paul Strauss, pero la conductora de televisión no lo olvida debido a todos los engaños que sufrió por parte del intérprete nacional.

Sin embargo, ahora puede hablar de la familia de su expareja sin ningún problema, ya que tuvo palabras de elogio y mencionó al hijo del cantautor como su segundo favorito en el concurso de La Gran Estrella, que es conducido por Gisela Valcárcel.

La animadora aceptó que lo conocía desde pequeño y le sorprendía su gran talento. Asimismo, sabe todo lo que ha logrado, pues Nicolás siempre expresó su deseo de ser cantante. Resaltó que la situación que vivió junto al cantante no tiene nada que ver con el cariño que le tiene a su hijo.

“En el caso de Nicolás, es el hijo de Jean Paul Strauss con quien yo salí, pero por ahí no va la cosa. El asunto es que yo a Nicolás lo conozco desde muy chiquito, sé del empeño y las ganas que le pone al tema de la música. Además, tiene tremendo talento. Toda la vida, que yo recuerde, ha querido ser cantante y me impresionó esta presentación, lo he visto maravilloso. Me encanta ”, acotó la conductora TV.

Janet y Jean Paul iniciaron romance

En abril del 2012, Janet Barboza y Jean Paul Strauss comenzaron una relación amorosa, contra todo pronóstico, ya que muchos decían que no tenían mucho en común, ella venía de un largo romance casi clandestino con un gerente de televisión por seis años y él de salir con la empresaria, Daniela Cilloniz por algunos meses.

La revista Magaly Teve los captó muy felices en un evento en Huánuco que tenía la popular Rulitos, ambos lucían muy enamorados, luego de ello, aparecieron en el programa de Magaly Medina presentándose como una pareja formal.

“Estamos muy contentos, Nos hemos ido conociendo poco a poco y hemos encontrado que tenemos mucha afinidad. Tengo 41 años y soy un hombre que sabe lo que quiere”, dijo en ese entonces el cantante. Por su lado, Barboza señaló que Jean Paul era “un hombre responsable y un tremendo padre”.

La presentadora de ATV, no dudó en aprovechar el momento y realizó un reality del nuevo romance televisivo denominándolo “Sillangate y Miraflores, ¿Triunfará el amor?”. El programa de Medina transmitía la vida sentimental de la pareja en reuniones familiares, donde muchas veces aparecía los padres y los hijos de Jean Paul. Además de la hija de Janet, Antonella. También grabaron un viaje que hicieron los tortolitos por Europa.

Janet Barboza y Jean Paul Strauss en reality de ATV "Sillangate y Miraflores,¿Triunfará el amor?". Video: Canal de youtube

Pero, luego de dos años, su historia de amor llegó a su fin debido a las infidelidades de productor musical, no en una sola oportunidad sino en más de tres ocasiones.

Sumado a esto, la presentadora de televisión se encargó de declarar a los medios de comunicación que le prestó al músico peruano más de 25 mil soles que jamás le devolvió, debido a que él le señaló que su restaurante estaba a punto de quebrar y no tenía como solventar los estudios de sus hijos.

“Sí, lo apoyé. Él me buscó, no me arrepiento de haberlo hecho, fue por un tema de humanidad”, contó en una entrevista Barboza al diario el Trome, en mayo del 2016.

Fue captado con una joven en Arequipa en el 2014

Cuando existían rumores de un rompimiento entre ellos, lo que puso punto final a su relación fue que Jean Paul fue captado besándose con una señorita en una discoteca en Arequipa, por las cámaras del programa ‘Amor, amor, amor’ de Latina. Ambos se cantaban al oído y se mostraban muy cariñosos, sin ningún reparo y frente a todo el mundo.

Luego de ello, ‘La Reina de las movidas’ se sintió muy mortificada y publicó en su cuenta de Twitter un mensaje lleno de dolor y tristeza por haber sido engañada por el cantante.

“Gracias a todos quienes me escriben ... Estoy viviendo la peor pesadilla de mi vida, Tengo el corazón roto y hasta siento odio. Gracias, JP”, detalló el diario La República.

Por su lado, Strauss fue al programa ‘Enemigos Públicos’ e indicó que no le había sido infiel a la presentadora de televisión pese a que las imágenes decían otra cosa. “A Janet la adoro. Siento mucho amor por ella. Es una mujer muy especial en mi vida. Pero hace varios días decidimos ponerle un pare (a la relación)”, declaró.

Jean Paul Strauss es captado besándose con una mujer en discoteca de Arequipa. Video: Latina TV / Amor, amor, amor.

Tenía relación paralela con modelo, Eva Franco

Pero luego aparecería la modelo Eva Franco, una guapa rubia que visitó el programa de la ‘Noche es Mía’, conducido por Carlos Galdós, para contar que tuvo una relación paralela con el intérprete de “De todas las nostalgias”.

Ella narró que el compositor la contactó por Facebook y que luego de varias semanas de hablar por ese medio, la invitó a su restaurante, ya que tenía planeado grabar un videoclip y necesitaba una modelo.

“Poco a poco fuimos saliendo y yo aceptaba porque me decía que no se iba a casar con Janet Barboza”, expresó la señorita. Además, compartió unos audios con la producción de Galdós, donde se podía escuchar que Jean Paul iba a terminar con Janet porque ya no la quería.

Modelo Eva Franco sale a decir que tuvo relación paralela con Jean Paul Strauss. Video: Latina TV /Latina.pe

Sin embargo, las cosas no quedarían allí, en el 2019, Barboza confirmaría que Strauss no solo la había engañado con la modelo Eva Franco y la arequipeña, sino con una trabajadora de su propio Spa.

Esto lo contó cuando se presentó en ‘El Valor de la Verdad’, programa conducido por Beto Ortiz, quien otorgaba un premio de 50 mil soles a los participantes que contestaban 20 incómodas preguntas con honestidad.

El presentador Ortiz le consultó si Jean Paul la había engañado con una masajista de su spa y ella respondió que sí y pasó a contar las circunstancias. “ Ese hecho se dio cuando me tocaba hacer visitas para probar al personal nuevo. Él me pide que alguien la masajee y como había una chica que se estaba presentando le dije que lo haga. Él me dijo que había hecho bien su trabajo. Pasa el tiempo y mi primo me llama para decirme que dicha masajista iba de forma regular a la casa de Jean Paul. Yo me enojé con mi familiar y le dejé de hablar un tiempo. Obviamente, la saque del trabajo a ella y con él terminé”, contó Barboza.

Janet Barboza cuenta como Jean Paul Strauss la engañó con su trabajadora de su spa. Video: Latina TV/Latina.pe

Por estos motivos es que la conductora de América Televisión no perdona al cantautor por haberla engañado con más de dos personas. Ella, ahora, mantiene un amor un poco complicado con el empresario Miguel Bayona, quien vive en Estados Unidos y construyen una relación a distancia.

