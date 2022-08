Incremento en la aprobación de Pedro Castillo se debe a la oposición, según Omar Castro, de CPI

Pedro Castillo incrementó ligeramente su aprobación. (Presidencia de la República)

Este viernes, una encuesta realizada por CPI mostró una reducción de la desaprobación de la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo en casi cuatro puntos porcentuales. De 75% en junio pasó a 71.1% en agosto. Mientras que su aprobación se incrementó ligeramente de 19.5% a 22.6%, en los mismos meses. Un 6.3% no precisa. ¿A qué se debe este incremento de la aprobación del mandatario cuando las investigaciones por organización criminal que lo involucrarían ya suman seis?

Para Omar Castro, gerente general de CPI, esta reducción de la desaprobación y ligero incremento de la aprobación del mandatario se da principalmente en Lima y tendría que ver con las promesas hechas en el mensaje presidencial con temas como el ingreso libre a las universidades y los temas en seguridad ciudadana como el ofrecimiento de la conformación de brigadas de seguridad.

Sin embargo, resaltó que “el presidente tiene un gran aliado que es la oposición” que ya tiene a un integrante de la Mesa Directiva sentenciado (Wilmar Elera) y a otro acusado por violación (Freddy Díaz). El Legislativo es visto como el enemigo natural del Ejecutivo, indicó.

Desaprobación de Pedro Castillo (CPI)

Castro explicó que donde más ha crecido el jefe de Estado en aprobación es en Lima Metropolitana donde pasó de 7.4% (junio) a 14.5% (agosto). “Esa es la novedad”, dijo en RPP Noticias.

Victimización

Además, advirtió que esta encuesta no recoge la detención preliminar de la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, y la “victimización” que ve en el gobierno tras los últimos avances en la investigación contra el jefe de Estado realizada por la Fiscalía.

“Entonces el que a la cuñada de presidente, por una noticia que salió en menos de dos meses, se le detenga, se le busque en Palacio puede ayudar a la victimización por parte del presidente y que la gente entienda que más allá de la acción que puede venir de la fiscalía, exista un juego político también”, señaló Omar Castro.

Además, consideró que el jefe de Estado puede estar utilizando esta situación para lograr una victimización que lo ayude para mejorar sus números de valorización.

Desaprobación de Congreso

Por otro lado, ante la pregunta realizada en la encuesta de CPI: “¿usted aprueba o desaprueba la gestión que vienen realizando hasta el momento las bancadas de los partidos políticos?”, un 87.9% la desaprobó, mientras que sólo un 6.5% la aprueba. Un 5.6% no precisa.

Esto representa a un incremento en la desaprobación del Congreso de junio (86.5 %) a agosto de poco más de un punto porcentual.

Cabe señalar que la encuesta nacional de CPI se realizó del 3 al 10 de agosto entre 1.200 personas. El estudio tiene un margen de error de +/- 2.8 %, con un nivel de confianza el 95.5 %.

¿Un nuevo presidente?

La encuesta de CPI, también consultó: “¿Qué personaje, hombre o mujer, del campo político, empresariado o de cualquier otra actividad podría ser un buen presidente para el Perú en caso de que se convoque a una próxima elección presidencial en nuestro país?”

Según el estudio estadístico, las respuestas fueron sin alternativas y espontáneas. Aunque la mayoría no tiene en mente a ningún candidato o prefiere no revelar su opinión (58,7%), algunos ya tienen a sus favoritos. Entre ellos, no solo hay excandidatos a la presidencia, sino expresidentes y hasta conductores de televisión como Andrés Hurtado.

Las respuestas fueron: Hernando de Soto, 4,8%; Rafael López Aliaga 4.2%; Keiko Fujimori 3.6%; Martín Vizcarra 2,2%; Verónika Mendoza 1,9%; Yonhy Lescano 1,8%; Francisco Sagasti 1,6%; Antauro Humala 1,5%; Salvador del Solar 1,3%; Roberto Chiabra 1,3%; Andrés Hurtado 1,1%; Ricardo Belmont 0,6%; otras respuestas 6,9%; ninguno en especial 8,5%; no precisa / 58,7%.

SEGUIR LEYENDO