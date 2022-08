Desaprobación de Pedro Castillo baja a 71% y la del Congreso sube a 87%

Nueva encuesta de CPI (RPP Noticias)

La desaprobación del presidente de la República, Pedro Castillo, se redujo en casi cuatro puntos porcentuales de 75% en junio a 71.1% en agosto; mientras que su aprobación incrementó ligeramente de 19.5% a 22.6%, en los mismos meses, según una reciente encuesta realizada por CPI y publicada por RPP Noticias. Un 6.3% no precisa.

La aprobación del mandatario se da principalmente en el interior del país, mientras que la desaprobación se da en Lima y Callao, costa y sierra norte.

Omar Castro, gerente general de CPI, manifestó que esta reducción de la desaprobación y ligero incremento de la aprobación del mandatario se da principalmente en Lima y tendría que ver con las promesas hechas en el mensaje presidencial con temas como el ingreso libre a las universidades y los temas en seguridad ciudadana.

Además resaltó que “el presidente tiene un gran aliado que es la oposición” que ya tiene a un integrante de la Mesa Directiva sentenciado (Wilmar Elera) y a otro acusado por violación (Freddy Díaz). El Legislativo es visto como el enemigo natural del Ejecutivo.

También advirtió que esta encuesta no recoge la detención preliminar de la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, y la “victimización” que ve en el gobierno tras los últimos avances en la investigación contra jefe de Estado realizadas por la Fiscalía.

Aprobación del presidente. (CPI)

Desaprobación de Congreso

Por otro lado, ante la pregunta “¿usted aprueba o desaprueba la gestión que vienen realizando hasta el momento las bancadas de los partidos políticos?”, un 87.9% la desaprobó, mientras que sólo un 6.5% la aprueba. Un 5.6% no precisa.

Esto representa a un incremento en la desaprobación del Congreso de junio (86.5 %) a agosto de poco más de un punto porcentual.

Aprobación del Congreso de la República. (CPI)

La encuesta nacional de CPI se realizó del 3 al 10 de agosto entre 1.200 personas. El estudio tiene un margen de error de +/- 2.8 %, con un nivel de confianza el 95.5 %.

Ejecutivo vs Legislativo

Esta encuesta se da en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo vs Legislativo. El jueves por la noche, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, envió un provocador mensaje al Congreso de la República. Según manifestó, está dispuesto a someterse a cualquier decisión del Poder Legislativo por presuntamente azuzar a la población a ejercer la violencia contra ellos.

En su respuesta a la Representación Nacional, el primer ministro enfatizó que no se muere “por un carguito” y remarcó que está a la espera de la invitación para acudir al Parlamento “porque ellos han dicho que me van a invitar para dar explicaciones de esto”.

Asimismo, manifestó su disposición a someterse a cualquier decisión que el Poder Legislativo tome, incluso a la censura.

“El Congreso tiene ese derecho (a la censura). No me muero por un carguito, voy a seguir defendiendo al gobierno de Pedro Castillo desde dentro o fuera porque estoy con el pueblo. No me voy a ir”, añadió Aníbal Torres.

