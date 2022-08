Aníbal Torres le responde al Congreso: “estoy dispuesto a someterme incluso a la censura”

Aníbal Torres llamó a salir a las calles para defender a la democracia.

El último jueves 12 de agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, envió un provocador mensaje al Congreso de la República. Según manifestó, está dispuesto a someterse a cualquier decisión del Poder Legislativo por presuntamente azuzar a la población a ejercer la violencia contra ellos.

Las declaraciones del titular de la PCM se dio durante una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo y dirigentes de bases sociales regionales del país: agricultores, microempresarios, frentes de defensa y otros en Palacio de Gobierno.

En su respuesta a la Representación Nacional, el primer ministro enfatizó que no se muere “por un carguito” y remarcó que está a la espera de la invitación para acudir al Parlamento “porque ellos han dicho que me van a invitar para dar explicaciones de esto”.

Asimismo, manifestó su disposición a someterse a cualquier decisión que el Poder Legislativo tome, incluso a la censura.

“El Congreso tiene ese derecho (a la censura). No me muero por un carguito, voy a seguir defendiendo al gobierno de Pedro Castillo desde dentro o fuera porque estoy con el pueblo. No me voy a ir”, añadió Aníbal Torres.

Niega las acusaciones

El jefe del gabinete ministerial manifestó en que el pueblo puede estar a favor o en contra del cierre del Congreso o de la asamblea constituyente, pues es su derecho por lo que negó estar instando la violencia y justificó sus anteriores palabras precisando que solo está convocando al pueblo para “ejercer su derecho”.

“Me defiendo y defiendo al pueblo con la verdad, no con falsedades. El pueblo dice: cierren el Congreso, ¿le voy a tapar la boca al pueblo? El pueblo dice asamblea constituyente, ¿le voy a tapar la boca?”, indicó.

Un debate pendiente

El día de ayer, el Congreso levantó su sesión sin debatir una moción que proponía convocar a Aníbal Torres, en su calidad de primer ministro, al Pleno para que de explicaciones sobre su presunta convocatoria a movilizaciones contra el Parlamento.

Es así que el documento presentado por diversos legisladores de Avanza País, como Adriana Tudela, Alejandro Cavero, Diego Bazán y José Williams, entre otros, no fue siquiera analizado por Lady Camones, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República.

Esta moción se presentó luego de que la noche del miércoles, Torres Vásquez dijera que ocurrirían marchas y movilizaciones en la ciudad de Lima en respaldo del presidente de la República, Pedro Castillo.

La polémica declaración

El último miércoles 11 de agosto, durante la primera reunión con dirigentes de Lima Metropolitana y de organizaciones sociales del Perú en Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hizo un llamado público a las bases de provincias a movilizarse hacia la ciudad de Lima para hacer “arrodillar” a los “golpistas” e implantar una nueva Constitución Política.

Las polémicas palabras por las que ahora se le ha cuestionado al premier fueron: “Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”.

El jefe del gabinete acusó a la derecha política de establecer un vínculo con el Ministerio Público y los medios de comunicación de Lima para cometer “abuso de derechos” y de “interferir en las actividades del presidente y del Ejecutivo” con el operativo en Palacio de Gobierno para detener a Yenifer Paredes, cuñada del mandatario.

“Como no han podido políticamente en el Congreso, reunir los 87 votos, ahora entran en convivencia con el sistema de justicia y allí tienen al Ministerio Público. ¿Cómo actúa ahora? Con un extraordinario abuso de derechos, viniendo aquí a interferir las actividades del presidente y del Ejecutivo, sin que la Constitución y la ley lo permitan, pero por el abuso de ciertos fiscales y jueces, con la ayuda por supuesto de la prensa limeña”, subrayó.

Se desvivió en elogios

Durante su participación oral, Torres manifestó que la hermana de la primera dama, Lilia Paredes, podría convertirse en una “líder” o figura política para las próximas elecciones generales.

Yennifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, declara ante la Comisión de Fiscalización del Congreso

“Yenifer Paredes se está sacrificando, inocentemente está siendo maltratada y privada de su libertad, pero los peruanos estamos ganando una líder que en las próximas elecciones debe estar defendiendo los derechos del pueblo en los puestos más altos de la política peruana. Eso tenemos que lograrlo y tenemos que prepararlo”, señaló.

