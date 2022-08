Desde Hernando de Soto hasta Andrés Hurtado: los personajes que los peruanos elegirían como próximo presidente

Estos son algunos de los favoritos para la presidencia.

Ante la crisis política y el ante nivel de desaprobación tanto del Congreso de la República, así como del presidente Pedro Castillo, alternativas como el cierre del Parlamento o la vacancia presidencial quedan relegadas ante una posible convocatoria a elecciones generales para reemplazar a ambos poderes del Estado. Así lo reveló una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada el 9 de agosto. Pero ¿quién asumiría la presidencia? ¿En qué alternativas están pensando los peruanos?

Precisamente, las más reciente encuesta de CPI, publicada este viernes en RPP Noticias, pregunta: “¿Qué personaje, hombre o mujer, del campo político, empresariado o de cualquier otra actividad podría ser un buen presidente para el Perú en caso de que se convoque a una próxima elección presidencial en nuestro país?”

De acuerdo al estudio estadístico, las respuestas fueron sin alternativas y espontáneas. Aunque la mayoría no tiene en mente a ningún candidato o prefiere no revelar su opinión (58,7%), algunos ya tienen a sus favoritos. Entre ellos, no solo hay excandidatos a la presidencia, sino expresidentes y hasta conductores de televisión como Andrés Hurtado. Estas fueron las respuestas

Alternativa / Porcentaje

1. Hernando de Soto Rafael / 4,8%

2. López Aliaga / 4.2%

3. Keiko Fujimori / 3.6%

4. Martín Vizcarra / 2,2%

5. Verónika Mendoza / 1,9%

6. Yonhy Lescano / 1,8%

7. Francisco Sagasti / 1,6%

8. Antauro Humala / 1,5%

9. Salvador del Solar / 1,3%

10. Roberto Chiabra / 1,3%

11. Andrés Hurtado / 1,1%

12. Ricardo Belmont / 0,6%

13. Otras respuestas / 6,9%

14. Ninguno en especial / 8,5%

15. No precisa / 58,7%

Cabe precisar que esta encuesta nacional de CPI se realizó del 3 al 10 de agosto entre 1.200 personas. El estudio tiene un margen de error de +/- 2.8 %, con un nivel de confianza el 95,5%.

65% que respalda que haya nuevas elecciones generales según el IEP. (Andina)

¿Adelanto de elecciones?

Cabe señalar que, el jueves, la segunda vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Digna Calle, exhortó a sus colegas a poner en agenda el debate de su proyecto de ley, el cual propone convocar a nuevas elecciones generales y así recortar el actual mandato presidencial, congresal y de representantes del Parlamento Andino.

Esta solicitud fue hecha a través de un comunicado, en el que plantea que esta medida sería la única manera de terminar con la crisis política que vive el país. Asimismo, hizo hincapié en las seis investigaciones fiscales que recaen sobre el presidente de la república “a quien se le sindica como cabeza de una organización criminal, donde su entorno más cercano y familiar están fugados, detenidos e inclusive están como colaboradores eficaces”.

“Esta situación ya es insostenible y como Parlamento tenemos la responsabilidad de acabar con la crisis que vivimos y la única solución es irnos todos, y empezar, nuevamente”, se señala.

Seguidamente, destacó el Proyecto de Ley N° 1897/2021- CR, que presentó el 28 de abril y que cuenta con la opinión favorable de dos miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, Oscar Urviola Hani y Gerardo Eto Cruz.

“Hago un llamado a los 129 congresistas a buscar consensos, a revisar y analizar mi propuesta con madurez política y anteponiendo los intereses del país, ello los llevará a la conclusión que la única salida a la crisis es irnos todos y empezar de nuevo”, agregó Calle.

Twitter de la congresista de Podemos.

