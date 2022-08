‘La Gran Estrella’ y ‘La Voz Perú’: ¿En qué se asemejan ambas producciones de TV?

Las similitudes que hay entre 'La Gran Estrella' y 'La Voz Perú'. (Instagram)

El pasado sábado 6 de agosto, Gisela Valcárcel estrenó su más reciente proyecto televisivo: ‘La Gran Estrella’. El nuevo programa de la ‘Señito’ tiene como objetivo encontrar a la mejor voz del Perú, pero antes de llegar a este punto, todos los concursantes pasarán por diversas pruebas y enfrentamientos.

Recordemos que este talent show cuenta con la presencia de reconocidos jurados, sumando a cuatro tutoras, quienes tendrán la misión de guiar a los participantes en sus presentaciones para que vayan mejorando poco a poco.

Tras el estreno de ‘La Gran Estrella’, las redes sociales estallaron y de inmediato salieron a atacar a Gisela Valcárcel por llamar a Yahaira Plasencia y Michelle Soifer, además de señalar que es una copia de ‘La Voz Perú’.

¿Cuáles son las similitudes de ambos programas?

‘La Voz Perú’ es un formato que tiene varios años en nuestro país. Este programa realiza un casting a nivel nacional en busca de nuevos talentos. Los encargados de evaluar a los participantes son sus cuatro entrenadores, quienes tienen la posibilidad de elegir la voz que quieren luego de escuchar las audiciones a ciegas.

Asimismo, una vez que los concursantes pasan este proceso, ellos son evaluados por sus mismos preparadores y el público. Ellos se enfrentan en batallas para saber quién es el mejor y así llevarse finalmente el premio mayor.

‘La Gran Estrella’ tiene un formato bastante similar al del programa de Latina, empezando porque hay cuatro mentoras: Yahaira Plasencia, Michelle Soifer, Rubí Palomino y Susan Ochoa. Todas ellas tienen a su cargo cuatro cantantes, a los cuales deben de guiar durante la competencia.

A diferencia de La Voz Perú, las artistas no pueden elegir a los miembros de su equipo, pues esto lo decide Sergio George, quien cumple la labor de jurado al igual que Adolfo Aguilar, Morella Petrozzi y Michelle Alexander.

El parecido que hay entre ambos programas no pasó desapercibido por los usuarios de las redes sociales. Las críticas no faltaron y la criticaron fuertemente por no invertir más en la escenografía de su programa, pues señalaron que es el mismo de ‘El Gran Show’.

“ Si te copias de un formato tan perfecto como ‘La Voz’, al menos esfuérzate en conseguir estrellas que tengan que ver con la música para que sean tus jurados. Teniendo presupuesto la tía Gisela siempre anda de mediocre”, dijo una usuaria de Twitter.

Michelle Soifer, Ruby Palomino, Susan Ochoa y Yahaira Plasencia serán las mentoras de La Gran Estrella. (Foto: GV Producciones)

Magaly Medina se burla de La Gran Estrella

La conductora de ‘Magaly Tv: La firme’ se pronunció sobre el estreno de ‘La Gran Estrella’ y señaló que es ‘más de lo mismo’, indicando que es una versión más barata de ‘La Voz Perú’.

“Este año volvió con más de lo mismo. Aunque le hubiéramos sugerido que haga lo del año pasado. (...) Lo único que ha cambiado es el peinado. Ella nos vendió un show que, se supone, iba a ser una versión de ‘La voz’ sensacional. Sin embargo, es la versión misia y pobre (del mismo show)”, señaló.

Magaly Medina revela que programa de Gisela Valcárcel se contactó con hija de Tommy Portugal para hacer que se reconcilie con su padre.

