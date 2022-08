La Voz Perú prepara especial para competir con La Gran Estrella: tendrá artistas invitados y durará 3 horas

La Voz Perú se enfrentará a La Gran Estrella este sábado 6 de agosto. (Foto: Composición)

Este sábado 6 de agosto se estrena La Gran Estrella, nuevo programa de Gisela Valcárcel. Ante ello, La Voz Perú, de Latina , no se ha quedado con los brazos cruzados, pues ha preparado un especial para dar la batalla. El espacio que tiene como coaches a Eva Ayllón, Noel Schjaris, Daniela Darcourt y Chrsitian Yaipén iniciará a las 8:30 p.m.

Para esta ocasión, La Voz Perú presentará un programa lleno de emoción y conciertos, donde reunirá a las mejores voces que han pasado por el programa a lo largo de las temporadas. Tendrá como invitados a Marcela Navarro, ganadora de “La Voz Perú 2021′', Milena Warthon, exitosa cantante de Pop Andino, Sebastián Mahle, Fito Flores, Javo Moscoso y Sebastián Palma. Además, contará con la participación especial de Gianfranco Bustios, ganador de “La Voz Kids 2021″.

Los jóvenes cantantes se presentarán en el escenario con toda la fuerza y adrenalina que los caracteriza. Cabe señalar que, en los próximos días, iniciará la etapa de “Conciertos’', donde los coaches serán encargados de guiar a los concursantes rumbo a las últimas fases del concurso de canto.

“Estoy muy contenta de poder ver en el escenario a talentosos jóvenes con grandes voces y sobre todo grandes amigos. Sin duda, ‘La Voz Perú’ se ha convertido en el mejor programa concurso de canto de la televisión peruana”, dijo Daniela Darcourt.

El programa denominado “Grandes Voces” será presentado por Cristián Rivero y será transmitido el sábado 6 de agosto a las 8:30 p.m., por Latina Televisión.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel regresa a la pantalla con La Gran Estrella, junto a Sergio George como hitmaker. GV Producciones hizo una alianza con el exitoso productor, esto con el fin de llevar el espacio a otros países.

“Una de las grandes razones por las que me involucré con GV Producciones y con Gisela Valcárcel en esta propuesta es para exportar fuera del Perú este show, ya hemos hablado con televisoras aquí, en Estados Unidos, y fuera de Estados Unidos, y hay interés... Lo que he querido hacer con Yahaira (Plasencia), lo quiero hacer con este show, la idea es exportar al artista peruano y hay interés, por eso es la alianza con Gisela en este show (La Gran Estrella)”, sentenció el artista en América Hoy.

¿Cuándo se estrena y de qué trata La Gran Estrella?

Este nuevo proyecto empezará a transmitirse desde el sábado 06 de agosto a partir de las 9 de la noche y será una competencia de canto y baile. Los concursantes son talentosos jovencitos que pasaron un exhaustivo casting para ser parte del espacio. Justamente una de ellos podría ser eliminado tras contagiarse de COVID-19.

“He dejado tanto para no estar en el programa, no me cabe la posibilidad porque es algo que yo quería. Quería estar en este concurso, demostrar lo que soy, demostrar el talento que tengo es mi sueño de toda la vida. Hace semana y media que me dijeron que había pasado y que era una de las finalistas”, señaló Karla Zapata Olaya entre lágrimas mientras se encuentra aislada. La estadía de la piurana será decidido por el voto del público.

