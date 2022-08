Esposa de ‘Coyote’ Rivera revela por qué terminó su matrimonio con el exfutbolista: “He vivido engañada”

Esposa de ‘Coyote’ Rivera revela por qué terminó su matrimonio con el exfutbolista. (VIDEO: Amor y Fuego)

Lorena Cárdenas, la aún esposa de Julio ‘Coyote’ Rivera, no se quedó callada ante la aparición de varias mujeres que aseguran haber mantenido una relación sentimental con el exfutbolista, confirmando una infidelidad por parte del hermano mayor de Paolo Guerrero.

Si bien, Cárdenas dejó entrever que su separación había sido porque el expelotero le había sido infiel, no confirmó los hechos hasta este lunes 08 de agosto en una llamada telefónica con el programa Amor y Fuego. Todo parece indicar que la aparición de Julio Rivera en Teledeportes negando romances con otras mujeres, terminó por hacer que la madre de sus hijos cuente su verdad.

“Sinceramente abrí una caja de pandora y me enteré muchas cosas de esta mujer, es donde lo único que le puse es: “gracias” porque es la verdad, me abrió los ojos. Era una cosa que no sabía, no sabía que Julio tenía una vida paralela (...) Pensaba que tenía un matrimonio completamente sólido donde Julio nunca, en ningún momento me ha dado pie a desconfiar de nada. He vivido en una burbuja ¿no? y engañada definitivamente, no puedo tapar el sol con un dedo”, comenzó diciendo.

PUEDES LEER: Julio ‘Coyote’ Rivera: Mujer asegura que fue amante del exfutbolista durante un año y que Doña Peta sabía todo

“(Julia Díaz) pasó a tomarse las atribuciones no sé qué. Yo tendría vergüenza ajena de verdad de salir en pantalla nacional a decir que fui una amante (...) Me manda una foto de ella con un selfie con mi esposo, que el selfie se lo toma cualquier personas que se quiere tomar foto con ‘Coyote’ Rivera y ella le puso corazoncitos, eso a mí no me indica nada. Me manda una foto donde se toma en la casa de mi cuñado”, agregó.

Esposa de ‘Coyote’ Rivera revela por qué terminó su matrimonio con el exfutbolista. (VIDEO: Amor y Fuego)

SEGUIR LEYENDO