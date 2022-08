Julio Coyote Rivera pide perdón a su familia, confirma separación y niega romances con otras mujeres. (VIDEO: Panamericana TV)

Julio ‘Coyote’ Rivera estuvo en el ojo de la tormenta hace algunos días tras difundirse su ampay donde se le vio bailando y besando a una mujer que no era su esposa. Las imágenes causaron que se hable de una infidelidad por parte del exfutbolista. Sin embargo, la madre de sus hijos salió al frente para revelar que ambos estaban separados.

Lorena Cárdenas se presentó en En Boca de Todos para contar que desde abril de este 2022 está desvinculada sentimentalmente del hermano mayor de Paolo Guerrero. “Julio y yo nos hemos separado a principio de año, tenemos una buena relación”.

Esto fue confirmado por Julio Rivera este domingo 07 de agosto durante una entrevista que brindó para el programa Teledeportes de Panamericana Televisión. El expelotero sorprendió a más de uno al reaparecer en la pantalla chica para hablar de su vida privada.

PUEDES LEER: Julio ‘Coyote’ Rivera es ampayado bailando y besando a una mujer que no es su esposa

Asimismo, negó que se haya estado besando con la misteriosa mujer con la que fue captado por las cámaras de Magaly TV La Firme en una discoteca. “Ese día dos amigas me dijeron para ir y fui. Estaba con mis botellas de agua porque no puedo tomar ya que estoy medicado”.

“Sí, ya estamos separados desde comienzos de año, pero no por amor sino más que todo porque no conjugamos en algunas cosas. Ella podía salir a sus reuniones y yo también. Lorena es una magnifica mujer, trabajaos juntos porque tenemos en común la escuela (de fútbol), ella la administra“, agregó.

El popular 'Coyote' Rivera derramó algunas lágrimas al pedirle perdón a su familia tras ampay. (Foto: Captura)

En otro momento, acepto que cometió un error pero que le servirá para hacer cambios en su vida. “Es de hombres asumir responsabilidades; pero eso me va a hacer cambiar y mejorar en mi vida”, manifestó el popular ‘Coyote’ Rivera.

Niega romance con otras mujeres

En medio del escándalo de una supuesta infidelidad, apareció una joven venezolana afirmando que mantenía una relación sentimental con el exfutbolista por más de tres años. Wilmari Jiménez de 23 años llegó al Perú y desde entonces señaló que tiene un romance con él. Incluso, dejó entrever que habían concebido a un niño.

“Lo conozco desde hace cuatro años. (¿Viste las imágenes del ampay?) Sí, claro. Me molesta totalmente porque decía que me amaba a mí y su amo se ha quedado ahí en el karaoke. Me dijo que se iba a divorciar de su esposa porque está enamorado de mí. Me decía que estaba separado de ella y que vivían con su mamá”, dijo la mujer al programa de Magaly Medina.

Sus palabras fueron recordadas por el reportero del dominical, quien no perdió la oportunidad para consultarle al respecto. Julio Rivera se mostró muy tranquilo y negó que le haya sido infiel a la madre de sus primogénitos.

“La chica lo ha dejado entrever. Ella es una chica a la que conocí hace 4 años, la conocí y conversé con ella dos veces. Después desapareció y vino la pandemia. No es cierto (una relación entre ambos), eso sí lo puedo decir que no es así. Ella quería saludarme por el tema de mi cáncer, nos hemos vuelto a reencontrar y las cosas como las ha dicho no son así, a mí me gusta que siempre digan la verdad”, manifestó el exfutbolista.

Julio Coyote Rivera pide perdón a su familia, confirma separación y niega romances con otras mujeres. (VIDEO: Panamericana TV)

SEGUIR LEYENDO