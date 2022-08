Tepha Loza decide contar cómo se siente en medio de rumores de ruptura con Sergio Peña

Tepha Loza habría terminado su relación con Sergio Peña. (Foto: Composición)

Tepha Loza y Sergio Peña siguen sin confirmar su ruptura. Sin embargo, varias son las pistas que han dejado a sus fans para suponer ello, desde dejar de seguirse en sus respectivas cuentas de Instagram, dejar de etiquetarse y hasta algunas indirectas que han expresado los protagonistas. Este fin se semana, la integrante de Esto es Guerra se animó a abrir su cajita de preguntas, donde no faltó una seguidora que le preguntó sobre cómo se siente actualmente.

Lejos de descartar esta duda, Tepha la tomó y respondió bastante tranquila en medio de las especulaciones sobre su ruptura con Sergio Peña. “Cómo te sientes hoy en día contigo misma”, fue el cuestionamiento de la usuaria.

“Siento que estoy en la mejor época de mi vida, donde sé lo que quiero y cómo me proyecto. Te mentiría si no he tenido días complicados pero he sabido salir de esas y verle el lado positivo”, respondió Tepha Loza.

“Y es porque decido querer sentirme bien, haciendo lo que me gusta y aprendiendo día a día. Rescatando siempre lo mejor” , agregó la modelo.

Tepha Loza y su inesperada respuesta a seguidora. (Foto: Instagram)

De esta manera, Tepha Loza señaló que está bastante tranquila con sus decisiones, una de ellas habría sido alejarse del futbolista, con quien había iniciado una relación tan solo hace unos meses.

Ella y Sergio se pregonaban amor en sus redes sociales, de pronto, dejaron de seguirse, ya no se expresan cariño y mucho menos hablaba uno del otro. El sentimiento se fue de repente y los fans de la modelo no dudaron en notarlo. Es por ello que no causa sorpresa al ver los constantes mensajes que le escriben en las publicaciones que hace la joven, donde le dedican palabras de aliento.

La posible razón de su ruptura

El pasado 4 de agosto, la conductora de En Boca de Todos, Tula Rodríguez cometió una infidencia y reveló uno de los posibles motivos del rompimiento de su relación, el cual se encontraría vinculado a una mudanza. De acuerdo a lo que dijo la presentadora de televisión, Sergio Peña le propuso a Tepha Loza vivir con él en Suecia, pero ella no lo aceptó.

Según mencionó, la exintegrante de Esto es Guerra no tenía planeado dejar su vida en el Perú, pues aquí se encuentra toda su familia y tiene un trabajo estable. Por su parte, el futbolista no se encontraba dispuesto a dejar su carrera en el exterior.

“Te cuento que cuando hemos hablado, no sé si soy infidente, pero efectivamente él le pidió que ella se venga (a Suecia)… ella acá trabaja, tiene un buen puesto de trabajo, acá tiene su vida hecha. No se trata de que tire todo (...) pero no puede probar si no sabes exactamente si estarás bien. Él finalmente no iba a dejar de jugar fútbol”, contó.

Sergio Peña y Tepha Loza terminaron su relación sentimental hace unas semanas y el programa En Boca de Todos reveló uno de los posibles motivos.

SEGUIR LEYENDO: