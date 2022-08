Julio ‘Coyote’ Rivera: joven venezolana afirma que tiene una relación de tres años con el exfutbolista y muestra sus pruebas

Julio Rivera habría mantenido una doble vida. (Foto: Captura de ATV)

Luego de la difusión del ampay de Julio ‘Coyote’ Rivera junto a una mujer que no era su esposa, dos mujeres han salido a decir que mantenían una relación sentimental con el exfutbolista, esto pese a que se conocía públicamente que estaba casado.

La primera en salir al frente fue Julia Díaz, quien mostró las conversaciones que tenía con el hermano mayor de Paolo Guerrero, además de sus constantes reclamos por no poder tomarse fotos juntos y lucirse en las redes sociales.

Ahora, Magaly Tv: La firme pudo conocer que Julio ‘Coyote’ Rivera no solo tenía una doble vida, sino que también estaba con otra mujer. La mujer se identificó como Wilmari Jiménez de 23 años, una joven venezolana que llegó al Perú hace aproximadamente cuatro años.

De acuerdo a sus declaraciones, ellos se encuentran juntos desde hace tres años y no dudó en señalar que le molestó mucho ver el ampay donde su presunta pareja se besaba con otra mujer.

“ Lo conozco desde hace cuatro años. (¿Viste las imágenes del ampay?) Sí, claro. Me molesta totalmente porque decía que me amaba a mí y su amo se ha quedado ahí en el karaoke ”, dijo en un primer momento.

Asimismo, cuando le consultaron por Lorena Cárdenas, la esposa del exfutbolista, la joven venezolano sostuvo que sí sabía que estaba casado con ella, pero que este le había prometido que se iba a divorciar porque la amaba.

“(¿Conoce a Lorena (su eposa)? Sí, es la mamá de sus hijas. Me dijo que se iba a divorciar de su esposa porque está enamorado de mí. Me decía que estaba separado de ella y que vivían con su mamá . (¿Ustedes vivían juntos?) Sí, claro. Me decía que cuando no estaba en la casa estaba con su mamá”, añadió.

Algo que llamó la atención de sus declaraciones fue que cuando el reportero le preguntó por el pequeño hijo que tiene, Wilmari Jiménez no quiso aclarar si ‘Coyote’ Rivera era el papá o no.

“Bueno lo conozco desde hace cuatro años. (¿Cómo te enamoró?) Bueno es muy atento. (¿Cómo se lleva con tu hijo? ¿Es su papá?) Eso no te puedo decir, no te puedo dar detalles sobre eso”, señaló.

Por último, la joven de 23 años precisó que ella estuvo en los momentos más difíciles del exfutbolista, como la muerte de su hijo mayor y su duro enfrentamiento al cáncer. Además, precisó que sí recibía apoyo económico de su pareja.

“Sí claro, lo acompaño a sus consultas médicas cuando puedo. Tiene sus cosas en la casa, que él mismo lo venga a buscar. (¿Cómo te decía de cariño?) Me decía que era su princesa, ahora me siento muy dolida, muy molesta por sus mentiras. (¿Él te ayudaba económicamente?) Sí, yo también trabajo, él pagaba el departamento”, sentenció.

ESPOSA DEL ‘COYOTE’ RIVERA ASEGURA QUE ESTABAN SEPARADOS

Tras el ampay de Magaly Medina, la esposa de Julio Rivera, Lorena Cárdenas, confirmó que estaban separados desde principios de año, por lo que indicó que no hubo ninguna infidelidad de su parte.

“ Julio y yo nos hemos separados a principio de año, pero tenemos una buena relación, por la tranquilidad de nuestras hijas. Creo que nuestros problemas los podemos solucionar en casa . Trabajamos juntos. Quiero mucho a su familia y viceversa. Creo que hay que respetar por el bien de los menores”, expresó.

