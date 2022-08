Janet Barboza destaca el talento del hijo de Jean Paul Strauss pese a conflicto con el cantante

Janet Barboza tuvo una fallida relación con Jean Paul Strauss, a quien en muchas oportunidades catalogó de “infiel” en el programa América Hoy. Como se recuerda, y según cuenta la conductora de TV, el romance concluyó porque existía una tercera en discordia. Ante la participación del hijo del artista, Nicolás Strauss, en La Gran Estrella, tanto Edson Dávila como Ethel Pozo estaban ansiosos de escuchar sus apreciaciones.

La animadora aceptó que lo conocía desde pequeño y le sorprendía su gran talento. Asimismo, sabe todo lo que ha logrado, pues Nicolás siempre expresó su deseo de ser cantante. Janet Barboza resaltó también que la situación que vivió con Jean Paul Strauss no tiene nada que ver con la apreciación que tiene de su hijo, a quien no dudó en halagar por su gran talento.

“Nicolás Strauss es el segundo artista que se convierte en mi favorito. Yo acá voy a ser poco objetiva, les he dicho que cuando conozco a las personas, se me hace un poco más difícil para mi poder opinar. E n el caso de Nicolás, es el hijo de Jean Paul Strauss con quien yo salí, pero por ahí no va la cosa. El asunto es que yo a Nicolás lo conozco desde muy chiquito, sé del empeño y las ganas que le pone al tema de la música. Además, tiene tremendo talento ”, indicó.

“Toda la vida, que yo recuerde, ha querido ser cantante y me impresionó esta presentación, lo he visto maravilloso. Me encanta”, acotó la conductora TV.

Janet Barboza halaga el talento de Jean Paul Strauss. (Foto: Composición)

Consultada por el talento del padre, Janet Barboza indicó que sí lo tiene. “Hay que ser objetivas y no dejarse llevar por el hígado” , remarcó.

Como se recuerda, Nicolás Strauss fue el último concursante que presentó La Gran Estrella este sábado 6 de agosto. El joven cantó Sirena, de Sin Bandera, logrando impresionar al jurado que le dio 32 puntos más el voto secreto de Sergio George.

El mensaje que Jean Paul Strauss le dedicó a su hijo

Con guitarra en mano, Nicolás Strauss demostró el talento que heredó de su padre, quien muy orgulloso no dudó en dedicarle un post en su cuenta de Instagram.

“Hoy (6 de agosto) es el inicio de una gran historia. Orgulloso de ti. Dios te ha bendecido con numerosos talentos. Te amo, hijito”, escribió Jean Paul Strauss previo a la participación de Nicolás en La Gran Estrella. Además, puso la foto de su heredero y lo etiquetó con gran alegría.

Sin embargo, eso no fue todo, pues tras culminar su presentación, el reconocido cantante publicó los videos de su hijo en la gala, con emoticones de aplausos.

Jean Paul Strauss y el emotivo post que le dedicó a su hijo. (Video: Instagram)

Ellos son los 12 integrantes de La Gran Estrella

A continuación el nombre de los concursantes por orden de presentación.

- Massiel Málaga Silva

- Karen del Águila

- Manuel Aumaitre

- Indira Orbegoso

- Fabián Zambrano

- Karla Zapata (no participó por estar con COVID-19)

- Yadira Sosa

- Julio César Norabuena

- Nuria Mayor

- Diego Alejandro Cruz Ríos

- Natalia Rodríguez

- Nicolás Strauss

¿Qué participantes de La Gran Estrella cayeron en sentencia?

Gisela Valcárcel anunció a su primera sentenciada este sábado 6 de agosto. Se trata de Karen del Águila, quien se batirá a duelo con Karla Zapata, concursante que no pudo participar en el primer programa por tener COVID.

SEGUIR LEYENDO