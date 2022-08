Ministerio de la Mujer se pronuncia por la polémica de Andrés Hurtado con joven mujer que tiene 6 hijos

El MIMP rechazaron los actos de discriminación de Andrés Hurtado contra madre de familia. (Foto: Captura)

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no pasó por alto los comentarios que tuvo Andrés Hurtado con una joven mujer el último sábado 06 de agosto durante la emisión de su programa ‘Sábado con Andrés’.

Y es que, la madre de familia llegó a su espacio televisivo pidiendo ayuda para su menor con silla de ruedas así como para el resto de sus primogénitos. Lo que más llamó la atención fue cuando el presentador se quedó en shock al saber la cantidad de niños que tiene, siendo de una baja situación económica y teniendo 38 años de edad.

“¡No seas mala pues, no seas abusiva, pues!. Seis hijos tan joven, ¿Qué te pasa?, ¿Qué te sucede?. No puedes traer hijos al mundo y tenerlos así. ¿Cuántos hijos enfermos tienes? ¿Y dónde está el papá? Lo voy a hacer por el niño ¿sabes? No me das pena nada, nada. Me pareces irresponsable. ¡Seis hijos y tan joven! ¿seguro que ni 30 años tienes?”, dijo Andrés Hurtado dejando a más de uno sorprendido.

Ante ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronuncio en las redes sociales emitiendo un comunicado donde rechazan cualquier acto de discriminación. “El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rechaza los hechos de discriminación contra una mujer por razón de género, sucedidos en el programa televisivo “Sábado con Andrés”, el último 6 de agosto”.

Asimismo, pidieron que no se normalice dichos actos que vulneren los derechos de una mujer en un programa televisivo. Además, exhortaron a los medios de comunicación y figuras públicas que se unan a la lucha contra la violencia que se ejerce contra el sexo femenino.

“Como sociedad, no podemos permitir que se humille, denigre y violente a las mujeres y mucho menos, que dichos hechos se normalicen a través de los medios de comunicación (...) Exhortamos a que los medios y las figuras públicas que trabajan en ellos, que se asuman y ejerzan, responsablemente, su rol para erradicar los estereotipos de género y con ello, prevenir y luchar contra la discriminación y violencia que se ejerce contra las mujeres”, se lee en los párrafos.

LAS REDES SE DIVIDIERON

Las palabras de Andrés Hurtado causaron que las personas comiencen a publicar en Twitter lo que piensan al respecto. Un grupo numeroso de cibernautas rechazaron las palabras del popular ‘Chibolin’ arremetiendo en su contra ‚pues no toleraron que siga ‘humillando’ a personas con bajos recursos económicos.

“¡A ti que te importa si tiene 40 hijos! ¡Que nefasto es Chibolin por los dioses griegos! No tiene el más mínimo sentido de los que es trabajar con poblaciones vulnerables. El estado es ausente, carecen de información y conocimiento”, “Chibolin hace programa burlándose de la necesidad de la gente. Solo demuestra su miseria humana”,

Sin embargo, las opiniones estuvieron divididas. Mientras que unos criticaban al empresario, otros no dejaron de darle la razón resaltando que la joven madre pudo cuidarse o tomar algunas medidas con respecto a su vida sexual.

“Estoy de acuerdo con Chibolin. No puedes ser tan egoísta y traer niños para que sufran”, “Chibolin dice la versas, o sea, tener 6 hijos cuando no tienes la solvencia económica para mantenerlo, por eso que el hijo siempre sea planeado y deseado. Por otro lado, algo que no yo no estoy de acuerdo es que Chibolin hace labor social en TV”, escribieron otros usuarios.

