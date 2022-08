Roberto Palacios se luce en vacaciones familiares. (Foto: Composición)

Roberto ‘Chorrillano’ Palacios está nuevamente en el ojo público, luego de que el programa de Magaly Medina lo ampayada dos veces con una mujer diferente en cada oportunidad y ninguna era su esposa.

Tras emitirse las imágenes, el exfutbolista se mostró arrepentido de lo sucedido y pidió perdón a su familia. Sin embargo, todo parece indicar que la pareja continuó con su relación e incluso se han dejado ver juntos en unas cortas vacaciones familiares.

A través del portal de Instagram, Instarándula se mostraron unas imágenes del exdeportista quien se encontraba disfrutando de unos días de sol junto a su familia. En el clip se le ve dentro del que sería un resort aprovechando tiempo juntos.

“Me encontré al Chorri Palacios aquí en Cieneguilla en un hotel resort. Estaba en familia, mujer y su hijito”, escribió la seguidora de Samuel Suárez que fue quien envió el video a esta red social.

Roberto ‘Chorri’ Palacios se fue de vacaciones junto a su esposa y su hijo, en medio de escándalo por ampay. (Video: Instarándula)

¿CUÁLES FUERON LOS AMPAYS DEL ‘CHORRI’ PALACIOS?

El 6 de junio de este año, el programa Magaly TV: La Firme, emitió el ampay en el que se captó al exfutbolista besándose apasionadamente en una discoteca de Chiclayo, luego de que había cumplido con un contrato en la ciudad del norte.

Tras emitirse las imágenes, Roberto Palacios trató de ‘defenderse’ y aseguró que lo habían sembrado y señaló que fue un error asistir a dicho local. “La verdad al final sabes que, ahí me han sembrado. En realidad tengo que darte mi descargo también igual, porque no voy a quedar así, como el malo de la película, ¿no? Porque al final se aprovecharon”, comentó.

'Chorri' Palacios es criticado por ampay con otra mujer. (Foto: Composición)

Tan solo una semana después, el 13 de julio el exdeportista fue nuevamente captado junto a una misteriosa mujer. Esta vez, se le vio al ‘Chorri’ ingresando y saliendo de un hotel con una joven, lo más sorprendente fue que ese mismo día por la noche se le vio en una reunión con su esposa.

PIDIÓ PERDÓN PÚBLICAMENTE

Tras mostrarse las imágenes de los ampays, el popular ‘Chorri’ se encontraba en el ojo de la tormenta y las cámaras estaban sobre él. Y es que fueron dos escándalos en los que se le vio involucrado.

Tras algunos días de silencio, Palacios se presentó en el programa ‘Teledeportes’ y pidió perdón públicamente a su esposa y su familia por el mal momento que les estaba haciendo pasar. De inmediato, señaló que le gustaría retroceder el tiempo para que estos hecho no sucedan.

“Los amo mucho. Voy hacer todo lo posible para que esto cambie (…) Claro no es fácil, pido disculpas a mi familia especialmente y a la hinchada que siempre me ha apoyado. Nunca he estado en escándalos, me tocó vivir este momento. Saben cómo quisiera retroceder el tiempo y que esto no pasara”, dijo para el espacio de Panamericana TV el domingo 24 de julio.

‘Chorri’ Palacios reaparece en televisión y le pide perdón a su familia por sus ampays. (VIDEO: Panamericana)

