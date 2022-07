Ruth Medina, mujer con el que ampayaron al ‘Chorri’ Palacios, revela por qué el exfutbolista engaña a su esposa

Ruth Medina cuenta por qué el 'Chorri' Palacios le es infiel a su mujer. (Foto: Instagram y Captura de TV)

Hace más de un mes, el popular ‘Chorri’ Palacios fue captado por las cámaras de Magaly Tv: La firme mientras se divertía al lado de una mujer en una discoteca de Chiclayo, pero lo que más llamó la atención de dichas imágenes fue que ellos terminaron besándose, esto pese a que el exfutbolista se encuentra casado.

En aquella oportunidad, el exjugador de la selección peruana salió al frente a pedirle disculpas a su esposa y señaló que fue ‘sembrado’ por Ruth Medina, pues lo convenció para ir a dicho local nocturno y se aprovechó de él al tener una copas demás.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el ‘Chorri’ Palacios fuera ampayado en una situación similar, pero esta vez en la ciudad de Lima, donde se puede ver claramente como sale de un hotel de Miraflores al lado de una mujer que no era su esposa.

A raíz de ello, muchos se han preguntado cómo es posible que Karla Quintana haya vuelto a perdonar al exfutbolista, y es que ella fue vista compartiendo al lado de su esposo en la fiesta de María Fe Saldaña.

Luego de darse a conocer dicha información, el programa Amor y Fuego se comunicó con Ruth Medina, la chiclayana que besó a Roberto Palacios, para preguntarle sobre cómo era su relación y cómo la convenció para que este con él pese a que tenía esposa.

“Que no estaba con la esposa, porque el tema familiar eso vende y yo no le creía. Él me decía: “Yo no estoy con mi mujer, eso vende”... y yo le decía: “Pero, ¿cómo vas a estar con tu mujer?”. Le digo, tu mujer va a estar a tu lado... y me dice: “No ella nunca me va a dejar”. “¿Pero por qué no te va a dejar? Por que yo le doy la estabilidad económica” ”, comentó.

Asimismo, contó que cuando el ‘Chorri’ Palacios iba a Chiclayo le hacía todo tipo de regalos para ganarse su confianza. Sin embargo, luego del escándalo, decidió cortar lazos con él y tirar todas las cosas que le había dado.

“ Cuando venía acá a Chiclayo, yo soy soltera, me hacía sentir bien, hacía un montón de méritos . (¿Qué detalles tenía contigo?) Anillos, a veces me daba efectivo porque sabe que soy mamá. Un anillo de plata, pero igual lo voy a botar, porque no vale nada”, indicó.

“Disculpas por el beso, porque de verdad no me gustaría que me lo hagan a mí, eso sí le pediría disculpas, pero del beso no pasó nada porque yo no quise, si tuve conciencia que sí tenía mujer”, añadió.

La chiclayana aseguró que el mismo Roberto Palacios le dijo que su mujer nunca lo iba a dejar y le explicó los motivos.

HACE REFLEXIÓN

Ruth Medina dejó en claro que no volvería a ver a el exfutbolista, esto debido a que es una persona que muy difícilmente va a cambiar, además que necesite tener varias mujeres para sentirse un hombre realizado.

“Mujer, ponte la razón, siempre te van a poner los cachos, los cuernos y ya depende de cada persona si quiere o no, por eso yo decía alejarme, hasta quemé el vestido que me ampayaron, lo quemé”, añadió.

“ No es la gran cosa, no es la gran cosa, se cree un buen hombre, pero en realidad creo que quiere tantas mujeres para sentirse un buen hombre cuando en realidad no es nada ”, sentenció.

