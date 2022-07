‘Chorri’ Palacios es captado saliendo de hotel con joven y luego se encuentra con su esposa

Roberto Palacios es ampayado nuevamente con mujer que no es su esposa. (Foto: Captura de ATV)

No aprende. Roberto Palacios, más conocido en el mundo del deporte como el ‘Chorri’, se encuentra envuelto en una nueva polémica, pues volvió a ser ampayado por las cámaras de Magaly Tv: La firme.

El exjugador de la Selección Peruana fue captado saliendo de un hotel en Lima con una misteriosa joven. Pese a que estuvo encapuchado para evitar ser reconocido, el deportista no pasó desapercibido por los investigadores de Magaly Medina.

En las imágenes se puede observar claramente a Roberto Palacios a punto de subirse a su auto que se encontraba en los exteriores de un hotel de Lima. Asimismo, horas más tarde, salió a una reunión con su esposa Karla Quintana.

Cabe recordar que hace unas semanas el ‘Chorri’ Palacios fue protagonista de unas imágenes en el que aparecía besando apasionadamente a una mujer que no era su pareja. En aquella ocasión, el exfutbolista salió al frente para aclarar que todo habría sido ‘armado’ y que él se negó en un primer momento a salir.

“ La verdad al final sabes que, ahí me han sembrado, en realidad tengo que darte mi descargo también igual, porque no voy a quedar así, como el malo de la película ¿no? Porque al final se aprovecharon ”, manifestó.

Asimismo, el exjugador de la Selección Peruana señaló que las explicaciones de este caso se las dio a su esposa dentro de la intimidad de su hogar, pues era un problema que debían de solucionar entre cuatro paredes.

Sin embargo, no fue lo único que dijo, también hizo un mea culpa y se disculpó con su esposa Karla Quintana, indicando que no se puso un límite cuando salió después de realizar un evento en la ciudad de Chiclayo.

“Quiero expresar mis más sinceras disculpas a mi esposa, a mis hijos, a mi familia y a todos mis seguidores por las imágenes emitidas en un programa de televisión en las cuales me vi involucrado”, escribió en sus redes sociales.

El exfutbolista se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Magaly Tv: La firme lo volvió a ampayar, pero esta vez en Lima.

BAILARINA INVOLUCRADA CON EL CHORRI PALACIOS CONTÓ SU VERDAD

Ruth Medina, bailarina involucrada con el Chorri Palacios, señaló que mantuvieron un romance durante cuatro años, a espaldas de la esposa del futbolista. La bailarina aseguró que el deportista le mintió al decirle que estaba separado de su esposa.

“De cariño me decía ‘lindura, corazón’, es súper romántico, pero muy mentiroso. No, yo no sabía (que tenía esposa) yo me entero después. Esa vez que estuvimos cenando y tomando, fuimos al mejor hotel de Chiclayo, me llevó, me quiso impresionar, pasó lo que pasó y a los dos días, me pagó el pasaje de regreso . Luego, yo me entero de que él tiene mujer, y me molesto con él, le dejo de hablar... Me hacía regalos, pagaba todo”, expresó.

