¿Lo perdonó? ‘Chorri’ Palacios disfruta con su esposa en fiesta de amigos pese a difusión de ampays

Roberto Palacios asiste a reunión de amigos con su esposa tras destaparse infidelidad. (Foto: Composición)

Después que Karla Quintana fuera vista en una reunión junto a la expareja de Josimar, María Fe Saldaña, tomando, bailando y disfrutando de una reunión de amigas, muchos creímos que se trataba de una celebración por su soltería, pues ya había decidido cerrar su historia con Roberto Palacios, quien fue captado dos veces en menos de un mes con otras mujeres.

Recordemos que la primera vez, él pidió disculpas públicas y ella decidió perdonarlo. En esta segunda, donde se le ve al exfutbolista saliendo del hotel con otra mujer, Quintana prefirió no emitir ninguna palabra, solo fue captada en esta reunión de amigas.

Sin embargo, todo indicaría que ese día no celebró su soltería, pues al día siguiente se le volvió a ver en la fiesta de cumpleaños de María Fe, esta vez junto a Roberto Palacios. Aunque las fotos publicadas de los asistentes, a través de sus historias de Instagram, no se les ve posando juntos, se puede ver que ambos se encuentra en la misma reunión, compartiendo con amigos.

En una imagen se ve a Karla Quintana junto a María Fe, teniendo como escenario el arco de globos y la torta de cumpleaños, mientras que en otra se ve a Roberto Palacios tomando con amigos, al costado de la misma decoración.

Tras emitir un informe al respecto, Magaly Medina no dudó en dar su opinión. “No se tomaron fotos juntos, pero están en la misma fiesta, compartiendo como si fuera una pareja que no habría pasado por un ampay, cuando ese ampay fue público, vergonzoso y humillante para la madre de sus hijos, pero allá ella. Él puede hacer de su vida un carnaval, pero ella se lo permite ”, dijo bastante mortificada.

“Porque la vez pasada fue lo mismo, una disculpa pública y ella inmediatamente superó, pero ahora que lo vemos saliendo del hotel, yéndose a pasear por la cachina con ella (la amante), en la noche (con la esposa) todo bien. El viernes sale sola con sus amigas pero el sábado ya está compartiendo junto a su esposo, qué poco se quiere esa mujer. No sigamos ese ejemplo, a las que disculpas así tan fácil”, acotó la conductora de TV, quien emitió el segundo ampay en su programa.

Pareja compartió en el cumpleaños de la expareja de Josimar.

MUJER DE SEGUNDO AMPAY HABLÓ DE ROBERTO PALACIOS

Incluso, entrevistó a Brenda Saldaña, mujer con la que Roberto Palacios fue visto saliendo de un hotel. Ella no tuvo problemas en aceptar que ingresó a dicho lugar con el exdeportista luego que le dijeran que tenían imágenes de ellos juntos.

“Lo conozco desde febrero por amigos en común. Lo conocí en una fiesta de ahí nos seguimos contactando, al principio todo era amical, tema de amigos o reuniones en grupo. La verdad no hablamos hace mucho tiempo pero él inició la conversación”, dijo.

“No te puedo decir que normal que esté casado pero qué te puedo decir, si hay imágenes, qué te puedo decir. Exactamente no sé si sigue con ella, yo no he hablado con él de ese tema, tampoco le he preguntado, sucedió y ya, sucedió el poder juntarnos un rato y ya”, agregó.

Brenda Saldaña aseguró que no le preguntó al 'Chorri' Palacios por su esposa, simplemente quedaron en reunirse en un hotel.

SEGUIR LEYENDO: