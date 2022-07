‘Chorri’ Palacios reaparece en televisión y le pide perdón a su familia por sus ampays: “Quisiera retroceder el tiempo”

Roberto Palacios quiere que la relación con su familia mejore. (Foto: Captura)

En las últimas semanas, Roberto Palacios ha acaparado las portadas de los medios de comunicación luego de ser protagonista de dos ampays. En el primero, el popular ‘Chorri’ Palacios fue captado besándose con una mujer que no era su esposa. Al poco tiempo, lo ampayaron saliendo de un hotel con otra joven.

Las imágenes fueron difundidas en Magaly TV La Firme. Desde entonces el exfutbolista ha estado en el ojo de la tormenta y en medio de las críticas. Pese a que su esposa le ha dado una segunda oportunidad y todo parece indicar que están todavía juntos, el deportista reapareció en televisión para pedir disculpas a su familia.

En una entrevista con el programa ‘Teledeportes’, Roberto Palacios se mostró arrepentido por sus acciones y aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para recuperar la confianza tanto de su pareja como la de sus hijos. “¿Qué le dirías de corazón Roberto a tu familia?”, se le escucha decir al reportero y a lo que el pelotero respondió.

“Los amo mucho. Voy hacer todo lo posible para que esto cambie (…) Claro no es fácil, pido disculpas a mi familia especialmente y a la hinchada que siempre me ha apoyado. Nunca he estado en escándalos, me tocó vivir este momento. Saben cómo quisiera retroceder el tiempo y que esto no pasara”, dijo para el espacio de Panamericana TV este domingo 24 de julio.

PUEDES LEER: Ruth Medina, mujer con el que ampayaron al ‘Chorri’ Palacios, revela por qué el exfutbolista engaña a su esposa

Asimismo, señaló que no midió las consecuencias cuando decidió engañar a la madre de sus hijos, pero que va a asumir toda la responsabilidad. Además, recalcó que tratará de borrar el mal momento que están viviendo para que sus seres queridos sonrían nuevamente.

“Uno no mide las consecuencias, asumo mi responsabilidad como hombre. Tengo el amor de mi familia, no me ha tratado como de repente algunas personas habrían querido, me están dando la posibilidad de corregirlo. Voy a tratar de hacer lo mejor para que esto se borre totalmente y volvamos a ser la familia de siempre para que podamos disfrutar y sonreír porque la vida es hermosa”, agregó.

Finalmente, también se disculpó con los televidentes y sus seguidores por los escándalos. “Discúlpenme por lo que ha pasado estas ultimas semanas. Sí me dolió muchísimo, pero reconozco como como hombre”.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que Roberto Palacios se muestra arrepentido por haber cometido infidelidad. El pasado 22 de julio, la producción de Magaly Medina se comunicó con el exjugador de la selección peruana y admitió que cometió un error. Sin embargo, ya había pedido disculpas en un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram tras besarse con otra mujer.

‘Chorri’ Palacios reaparece en televisión y le pide perdón a su familia por sus ampays. (VIDEO: Panamericana)

MUJER DEL AMPAY REVELA POR QUÉ EL ‘CHORRI’ PALACIOS ES INFIEL

El programa Amor y Fuego se comunicó con Ruth Medina, la chiclayana que besó a Roberto Palacios, para preguntarle sobre cómo era su relación y cómo la convenció para que este con él pese a que tenía esposa. “Que no estaba con la esposa, porque el tema familiar eso vende y yo no le creía. Él me decía: “Yo no estoy con mi mujer, eso vende”... y yo le decía: “Pero, ¿cómo vas a estar con tu mujer?”. Le digo, tu mujer va a estar a tu lado... y me dice: “No ella nunca me va a dejar”. “¿Pero por qué no te va a dejar? Por que yo le doy la estabilidad económica”.

Además, dejó en claro que no volvería a ver a el exfutbolista. “No es la gran cosa, no es la gran cosa, se cree un buen hombre, pero en realidad creo que quiere tantas mujeres para sentirse un buen hombre cuando en realidad no es nada”.

La chiclayana aseguró que el mismo Roberto Palacios le dijo que su mujer nunca lo iba a dejar y le explicó los motivos.

SEGUIR LEYENDO