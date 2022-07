‘Chorri’ Palacios arrepentido de haberle sido infiel a su esposa: “Lo estoy pagando caro”

El 'Chorri' Palacios arrepentido por infidelidad. (Foto: Instagram)

Roberto Palacios, más conocido en el mundo del deporte como el ‘Chorri’, se refirió al reciente ampay del que fue protagonista, donde se podía observar claramente cómo salía de un hotel al lado de una joven que no era su esposa.

Durante varios días el exfutbolista recibió duras críticas, especialmente porque hace menos de un mes había captado besándose con una mujer en una discoteca de Chiclayo, por lo que le habría sido infiel a su cónyuge hasta en dos oportunidades.

Al respecto, el popular ‘Chorri‘ Palacios señaló que no la pasa nada bien y admitió que cometió un error tras la difusión de dichas imágenes. “ Cometí un error hermano, la estoy pagando, no te imaginas cómo. Y lo único que quiero ya es que esto se calme ”, comentó.

En una entrevista con el programa Magaly Tv: La firme, el exjugador de la selección peruana indicó que ya habló con su esposa sobre el tema, además de también habérselo comentado a sus hijos, restando importancia a los comentarios negativos.

“Yo no me escondo, yo ya asumí mi error, he asumido mi error y ya hablé con mi esposa, con mis hijos y eso creo que para mí es importante. Después lo otro tú sabes que las redes se encargan de decirte cosas así, pero bueno ya qué voy hacer”, señaló.

Sobre los recientes comentarios que hizo la mujer con la que fue ampayada en Chiclayo, Roberto Palacios indicó que prefiere mantenerse al margen de todo lo que dijo y que preferiría no comentar sobre este tema.

“Yo prefiero ya no hablar, no quiero darle más qué decir a esta gente, saliendo a hablar y a decir muchas cosas. Prefiero mantenerme ya al margen. Yo no quiero tocar más este tema porque perjudica mucho a mi familia y yo lo que menos quiero ya es hacerlos sufrir y que estén pasando un momento complicado”, señaló.

Para finalizar, el ‘Chorri’ volvió a mencionar que se encuentra arrepentido de sus actos, algo que es muy difícil de perdonar, por lo que volvió a extenderle las disculpas del caso a su esposa.

“Yo ya hice un mea culpa, le comenté a mi esposa, le pedí disculpas, pero la gente sigue hablando, sigue poniendo. Por eso yo no he dicho absolutamente nada porque acepto las cosas. Lo arrepentidazo estoy y eso va a estar siempre. O sea, jamás me voy a perdonar lo que he cometido ”, sentenció.

El exfutbolista se pronunció tras haber sido captado saliendo de un hotel con una mujer que no era su esposa. El 'Chorri' admitió que no la pasa nada bien.

ESPOSA DEL CHORRI NO LO HABRÍA PERDONADO

De acuerdo a una publicación del diario Trome, la esposa de Roberto Palacios no lo habría perdonado luego de los dos ampays que salieron a la luz; sin embargo, le dio la oportunidad de que se quede en casa y sean amigos por el bienestar de sus pequeños.

Asimismo, aclara que el exfutbolista aceptó esta propuesta con las esperanzas de recuperar el amor de su mujer, pues lo que más desea es mantener a su familia unida.

SEGUIR LEYENDO: