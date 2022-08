Rafael Cardozo admite que salvó a Michelle Soifer por amistad, pese a buen desempeño de Said Palao en EEG

Rafael Cardozo salvó a Michelle Soifer por amistad. (Foto: Captura)

Rafael Cardozo ha sido blanco de críticas desde que decidió salvar a Michelle Soifer de la eliminación, dejando a Said Palao fuera de Esto es Guerra la noche del último 02 de agosto. Tras más de 30 minutos pensando y conversando con otros miembros del programa, el brasilero se paró detrás de su fiel amiga.

El hecho causó polémica en redes sociales, pues los usuarios lo acusaron de querer quedarse con la capitanía de los combatientes. Sin embargo, el chico reality no se quedó callado y se presentó en En Boca de Todos esta tarde para aclarar el por qué no votó por el integrante de su propio equipo.

Según Rafael Cardozo, no pudo elegir a Said Palao sobre Michelle Soifer pese a que los dos visten la camiseta ‘Rojiverde’. Y es que, aseguró que respetó su amistad con la cantante, pues son amigos desde hace varios años y han fortalecido sus lazos amicales.

PUEDES LEER: Esto es Guerra: Luciana Fuster, Ducelia Echevarría y Said Palao fueron eliminados del reality

“Yo hice un voto por un amigo, yo fui contra toda la gente por respetar una amistad. Independiente de lo que piensa la gente, yo no quiero estar bien con mil personas sino estar bien con mi amiga. (Said) es mi amigo, pero yo tengo una relación de amistad con Michelle más profunda e intensa”, dijo el integrante de los combatientes.

En ese momento, el conductor Ricardo Rondón interrumpió al brasilero y le increpó por haber ‘chantajeado’ a Alejandra Baigorria. Recordemos que, Cardozo le aseguró a la popular ‘gringa de Gamarra’ que si le pedía perdón por todos los dimes y diretes que han protagonizado, él se iba a parar detrás del deportista salvándolo de la eliminación.

“Lo que él ha hecho es chantaje, extorsión, premeditación y ventaja. Ha manipulado psicológicamente en un programa en vivo. Condicionó a Alejandra Baigorria diciéndole ‘si me pides disculpas, yo voto y salvo a Said Palao (...) Eso se llama extorsión pública y eres un chantajista. Eso no se hace”, expresó.

Para defenderse, Rafael Cardozo contó que, actualmente, ya no mantiene buenos vínculos con Alejandra Baigorria. “Alejandra fue muy amiga mía, de Michelle también. No sé porque ella ya no tiene la amistad de antes conmigo ni con Michelle. Ahora que tiene su novio, ya no tiene amigos. No sé cual es el problema”.

Rafael Cardozo admite que salvó a Michelle Soifer por amistad, pese a buen desempeño de Said Palao en EEG. (VIDEO: América TV)

ALEJANDRA BAIGORRIA PIDIÓ SER ELIMINADA EN VEZ DE SAID PALAO

Luego de que Said Palao fuera eliminado quedándose con 7 votos a favor, Alejandra Baigorria se mostró alterada y pidió la palabra para arremeter contra la producción de EEG. Asimismo, cuestionó la decisión de el Tribunal por permitir que Rafael Cardozo sea el último en votar y que su vota valga el doble, sabiendo perfectamente que iba a hacer lo que sea por conseguir la capitanía de los ‘Combatientes’.

“No me parece que pierdan a un competidor de ese nivel, no van a encontrar uno como él así hagan 50 casting, yo pienso que él se merece quedar y por eso yo quiero darle mi puesto y sea yo la que me vaya porque él va dar mucho más por el equipo que yo“, comentó bastante ofuscada.

Sin embargo, su petición fue rechazada de manera inmediata, pues señalaron que no deseaban aceptarla. Finalmente Said Palao recogió todas sus cosas y salió del set para no volver, quizá, durante un largo periodo.

La integrante de Esto es Guerra lamentó la sorpresiva eliminación de su pareja y pidió que la saquen a ella para que Said Palao se quede.

SEGUIR LEYENDO