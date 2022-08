Esto es Guerra: Luciana Fuster, Ducelia Echevarría y Said Palao fueron eliminados del reality

Los nuevo eliminados de Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Esto es Guerra volvió a las pantallas y la producción del reality decidió realizar una eliminación para traer a nuevos competidores. Por este motivo, los participantes debieron someterse a varias pruebas y así ir sumando puntos para quedarse en el programa, mientras que los últimos de la tabla iban a pasar a una eliminación directa.

Las primeras en irse fueron Jossmery Toledo por parte de los ‘Combatientes’, mientras que Gabriela Herrera fue la elegida por parte de los ‘Guerreros’. Ellas tuvieron que irse de EEG pese a sus deseos de quedarse para seguir compitiendo y tentar llegar a la gran final.

Asimismo, el Tribunal dejó en claro que las participantes que no se presentaron en el programa iban a ser eliminadas de manera directa, como fue el caso de Ducelia Echevarría y Luciana Fuster, quienes se ausentaron por temas personales.

Aunque ambos equipos apelaron la decisión de la producción, ellos finalmente reafirmaron su posición y señalaron que no había marcha atrás, por lo que ambas no volverían al reality en lo que resta del año.

“¿Qué pasa con Lucina y con Ducelia? Ellas no han estado el día de ayer en el programa y no por un tema que no les ha dado la gana. Hemos visto sus historias y sabemos qué les pasa a cada una, así que yo espero que el Tribunal vuelva a pensar las cosas. Quiero dejar bien en claro que no estamos de acuerdo en lo que está sucediendo ayer y yo ”, dijo en un primer momento Johanna San Miguel.

Por su parte, la producción respondió y dejó claro su posición. “ Yo reafirmo mi decisión, la eliminación aún no ha terminado, y las participantes que no estuvieron el día de ayer en su centro de trabajo, un día importante en el programa , que veníamos anunciando cambios, repito como lo dije ayer, no seguirán más en Esto es Guerra, agradecemos su participación, pero no forman parte de esta familia”, señaló.

SAID PALAO QUEDA ELIMINADO

Otro que quedó fuera de la competencia fue Said Palao, quien pasó a eliminación junto a Michelle Soifer. Ambos quedaron al final de la tabla tras haber realizado un circuito junto a sus compañeros.

Debido a que ambos son antiguos competidores y los más queridos por sus integrantes fue una decisión bastante difícil la que tuvieron que tomar, quedando con 7 votos el novio de Alejandra Baigorria, mientras que la cantante obtuvo un total de 6 votos.

Para que la votación no queda pareja o se de un empate, el Tribunal decidió que el voto de Rafael Cardozo valdría el doble, por lo que su decisión definiría la permanencia de uno de ellos. Luego de meditarlo y hablar con sus compañeros durante más de 30 minutos, el brasileño finalmente decidió darle su apoyo a Michelle.

La decisión que tomó Rafael fue puesto en duda por Alejandra Baigorria, quien lo acusó de haberle dado su voto a su compañera con el objetivo de apoderarse de la capitanía de los ‘Combatientes’, pues Said iba a ser una piedra en su zapato.

El Tribunal confirmó que Ducelia Echevarría y Luciana Fuster quedaron eliminadas de EEG. Asimismo, por votación, Said Palao también quedó fuera del programa.

