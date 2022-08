Julio ‘Coyote’ Rivera: este es el último mensaje romántico que le escribió su aún esposa

Julio ‘Coyote’ Rivera fue captado con una mujer que no es su esposa. (Foto: Composición)

Tras difundirse el ampay de Julio Coyote Rivera, Lorena Cárdenas salió en En Boca de Todos para aclarar que ya estaba separada del exfutbolista desde abril. Asimismo, indicó que su relación no terminó por falta de amor, dejando entrever que se habría tratado de una infidelidad. No pasó mucho tiempo para que saliera a hablar una mujer que aseguraba que tenía una relación con el exdeportista desde hace un año, a su vez salió otra de nacionalidad venezolana indicando que estaba con él desde hace tres años.

Por su parte, Lorena Cárdenas señaló que jamás hablará mal del padre de su hijo, que le guarda un gran cariño y que ha cometido errores como todos. “Julio no es una persona mala, yo lo respeto y lo quiero muchísimo, es el padre de mis hijos. Adoro a sus hijos y lo respeto, quizás por eso lo tuvimos en puro privado, no vi la necesidad de mandar un comunicado”, remarcó en el programa de Maju Mantilla y Tula Rodríguez este martes 2 de agosto.

Cabe recordar que Lorena también es madre de los hijos del Coyote Rivera y es quien lo acompañó en los buenos y malos momentos, entre ellos en su batalla contra el cáncer, de la cual salió bien librado.

Los mensajes cariñosos en Instagram no podían faltar, sobretodo de parte de Lorena, quien resaltaba siempre el cariño que le tenía a su esposo. “ Mi esposo, mi compañero, mi amigo, mi media naranja. Amor, me da tanta felicidad saber que vas mejorando a pasos agigantados; hoy la doctora nos informó tu gran mejora y eso me da tanta felicidad. Juntos hasta viejitos” , escribió la esposa del Coyote, en la que también se ve una foto de la pareja, abrazada en la playa.

Sin embargo, esta publicación ya no aparece en el Instagram de Lorena, por lo que se deduce que tras el ampay decidió eliminarla.

Publicación de la esposa del Coyote Rivera en Instagram. (Foto: Instagram)

¿TERMINARON POR UNA INFIDELIDAD?

En la entrevista con En Boca de Todos, la mujer fue consultada por si la relación de 13 años terminó por una infidelidad o porque se acabó el amor, Cárdenas bastante firme confesó que no se acabó el amor, dejando como única opción la infidelidad.

“No se acabo el amor, pero llegó un punto en que tuvimos que sentarnos a aclarar algunos puntos y era la decisión más sana”, detalló Lorena sobre su separación.

En otro momento también señaló que si bien es cierto no había ninguna relación entre ellos, el hijo de Doña Peta aún seguía viviendo en su casa. Sin embargo, se retiró “hace unos días”.

Finalmente, pidió que no se busque el morbo en esta situación, pues la ruptura entre ella y Julio Rivera ya ha sido conversada.

“Llevamos una buena relación, como debe ser una separación de manera cordial, sana, sin tener que afectar a nuestros hijos que es lo importante. Y me gustaría que todos respeten esta parte. SI ha habido errores de parte de él, bueno, es ser humano y él lo tendrá que afrontar y solucionar en su momento. Pero lo único que sí pido es mucha discreción en los que hablan, mucho cuidado, porque nosotros tenemos hijos, son menores y hay que protegerlos ”, concluyó.

Esposa de Julio Coyote Rivera confirma que está separada del futbolista, habla del ampay y hace confesión. (Video: América TV)

SEGUIR LEYENDO: