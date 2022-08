Alejandra Baigorria y su alentador mensaje a Said Palao tras su polémica eliminación de Esto es Guerra

Alejandra Baigorria resalta el trabajo de Said Palao tras su eliminación. (Foto: Instagram / Captura)

Alejandra Baigorria le dedicó unas palabras a Said Palao tras su polémica salida de Esto es Guerra. Como se recuerda, el combatiente fue eliminado del reality el último 02 de agosto luego de la votación de sus compañeros, pues se encontraba enfrentándose a Michelle Soifer por la permanencia.

La decisión final la tomó Rafael Cardozo, quien se paró atrás de su fiel amiga. Esto ocasionó que la popular ‘Rubia de gamarra’ se altere y no dudó en proponer darle su puesto a su pareja. Sin embargo, el Tribunal no aceptó su propuesta y la competencia tuvo que seguir.

“No me parece que pierdan a un competidor de ese nivel, no van a encontrar uno como él así hagan 50 casting, yo pienso que él se merece quedar y por eso yo quiero darle mi puesto y sea yo la que me vaya porque él va dar mucho más por el equipo que yo“, comentó bastante ofuscada la noche del martes.

Incluso, algunos fanáticos también expresaron su fastidio en redes sociales arremetiendo contra Esto es Guerra. Por todo lo ocasionado, Alejandra Baigorria quiso enviarle un alentador mensaje a Said Palao y publicó un vídeo de ambos en las historias de su cuenta de Instagram.

“Te amor, eres el mejor y ellos se lo pierden. Ahí solo le dan peso a los engreimientos. Hasta yo debería haber sido eliminada antes que tú que nunca te quejas de nada y compites sin preferencias ni berrinches. Eres un hombre correcto que solo cumple su trabajo mejor que cualquiera ahí”, escribió.

Asimismo, dejó entrever que le estaba enviando una indirecta a Rafael Cardozo, pues en lugar de darle su voto a Said Palao por estar en el mismo equipo, se fue con Michelle Soifer haciendo que el excapitan de los Combatientes se quede sin trabajo.

“A anotar quienes son tus verdaderos amigos mi amor. ¡Mejores cosas te vienen! Ya sabes viaja a tus entrenamientos hasta fin de año ese es mi consejo”, concluyó la empresaria.

¿POR QUÉ SAID PALAO ESTUVO EN LA ELIMINACIÓN?

El Tribunal de Esto es Guerra anunció desde el pasado lunes 01 de agosto que el reality tendría cambios radicales. Es así como comenzaron en disolver los equipos para hacer una reestructuración. Asimismo, varios de sus competidores serían eliminados y solo quedaría los mejores, además, nuevos participantes se incorporarían al programa.

Por ello la producción realizó un circuito para que los integrantes de EEG se enfrenten. Los que quedaran últimos en la tabla iban a pasar a una eliminación y sus compañeros tendrían en sus manos la decisión de votar por quién quería que se quede.

Desafortunadamente Michelle Soifer y Said Palao quedaron en el fondo de la tabla, ocasionando que se decida solo por uno. Luego de una pareja votación, donde la primera tuvo 6 puntos y el segundo obtuvo 7, fue a Rafael Cardozo a quien se le otorgó el voto doble para que defina.

Luego de meditarlo y hablar con sus compañeros durante más de 30 minutos, el brasileño finalmente decidió darle su apoyo a la cantante peruana.

El Tribunal confirmó que Ducelia Echevarría y Luciana Fuster quedaron eliminadas de EEG. Asimismo, por votación, Said Palao también quedó fuera del programa.

