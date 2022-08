Alejandra Baigorria pide ser eliminada de Esto es Guerra para cederle su puesto a Said Palao

Said Palao fue eliminado de Esto es Guerra. (Foto: Captura de América Tv)

Esto es Guerra anunció que tendrá un cambio radical tras haber finalizado la primera parte de su décima temporada, donde los ‘Guerreros’ salieron campeones de la gran semifinal. Debido a los malos resultados que tuvieron los ‘Combatientes’, muchos de ellos se quejaron ante la producción para que los equipos sean más equilibrados.

Tras escuchar las quejas de sus competidores, el Tribunal dio a conocer que realizarían una reestructuración, por lo que varios de sus competidores serían eliminados y solo quedaría los mejores, además, nuevos participantes se incorporarían al programa para aumentar el nivel de las competencias.

Es así que la producción de Esto es Guerra realizó un circuito para que los integrantes del programa se enfrenten. Los que quedaran últimos en la tabla iban a pasar a una eliminación y sus compañeros tendrían en sus manos la decisión de votar por quién quería que se quede.

Desafortunadamente Michelle Soifer y Said Palao quedaron en el fondo de la tabla, ocasionando que se enfrenten en una dura votación, pues ambos personajes son bastante queridos por sus compañeros al estar durante varios años en el reality.

Finalmente, tras una pareja votación, el Tribunal decidió darle a Rafael Cardozo la dura decisión de elegir a uno de ellos, valiendo su voto el doble. El brasileño luego de pensarlo durante más de media hora, eligió a la cantante, siendo la pareja de Alejandra Baigorria sacado del programa.

Dicha decisión causó que la empresaria se alterara y pidiera la palabra para arremeter contra la producción de EEG, señalando que un mal desempeño en una de las pruebas no podía definir la permanencia de su novio en el programa, por lo que propuso darle su puesto.

Asimismo, cuestionó la decisión de el Tribunal por permitir que Rafael Cardozo sea el último en votar y que su vota valga el doble, sabiendo perfectamente que iba a hacer lo que sea por conseguir la capitanía de los ‘Combatientes’.

“ No me parece que pierdan a un competidor de ese nivel, no van a encontrar uno como él así hagan 50 casting, yo pienso que él se merece quedar y por eso yo quiero darle mi puesto y sea yo la que me vaya porque él va dar mucho más por el equipo que yo ”, comentó bastante ofuscada.

La producción al escuchar la propuesta de Alejandra Baigorria, de manera inmediata la rechazó, señalando que simplemente no deseaban aceptarlo. Finalmente Said Palao recogió todas sus cosas y salió del set para no volver, quizá, durante un largo periodo.

La integrante de Esto es Guerra lamentó la sorpresiva eliminación de su pareja y pidió que la saquen a ella para que Said Palao se quede.

LUCIANA Y DUCELIA QUEDAN FUERA DEL PROGRAMA

El Tribunal confirmó que Luciana Fuster y Ducelia Echevarría quedaron eliminadas por completo de Esto es Guerra luego de no haber asistido al día de eliminación, siendo un día muy importante. La producción les agradeció su participación, indicando que ahora buscarían a sus reemplazos.

“ Yo reafirmo mi decisión, la eliminación aún no ha terminado, y las participantes que no estuvieron el día de ayer en su centro de trabajo, un día importante en el programa, que veníamos anunciando cambios , repito como lo dije ayer, no seguirán más en Esto es Guerra, agradecemos su participación, pero no forman parte de esta familia”, sentenció.

