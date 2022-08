Aldo Miyashiro y Érika Villalobos son captados en el aeropuerto de Perú regresando juntos de Estados Unidos

Aldo Miyashiro es captado con Érika Villalobos en el aeropuerto de Perú. (Foto: Captura)

¿Viajaron juntos? Todo parece indicar que Aldo Miyashiro y Érika Villalobos estuvieron paseando por Estados Unidos. Este 01 de julio, el programa Amor y Fuego difundió imágenes de ambos en la zona de migraciones en el aeropuerto nacional Jorge Chávez tras llegar del extranjero.

Como se recuerda, los actores se fueron a tierras estadounidenses el pasado viernes 22 de julio según sus registros migratorios. Si bien, no se llegó a confirmar que estaban unidos disfrutando de sus vacaciones, las fotos que se presentaron este lunes dejan entrever que están buscando reconciliarse.

Recordemos que, desde hace varias semanas se comenzaron con los rumores de un posible retorno de su matrimonio. Incluso, la actriz dejó abierta la posibilidad de perdonar al padre de sus hijos en declaraciones para el magazine de Willax TV tras el ampay que protagonizó el popular ‘Chino’ con Fiorella Retiz.

Amor y Fuego comenzó presentando nuevamente las fechas de su retorno al Perú. En el certificado de movimientos se lee que Aldo Miyashiro y Érika Villalobos regresaron a Lima la mañana de este 01 de agosto. Pero eso no es todo, Rodrigo González mostró un vídeo que sus seguidores le enviaron como evidencia que las figuras de la farándula volvieron en el mismo avión.

En las imágenes se ve al conductor televisivo pasando el control de migraciones y a la extorbellino a un lado no muy lejos de él. “Ahí están los dos, intentado no pararse muy cerca, mascarilla, gorra, quisieron pasar inadvertidos. Esta es la primera vez que se les ve después (de la infidelidad). Es indiscutible, son Aldo y Érika. Se fueron juntos y regresaron juntos”, dijo el popular ‘Peluchín’.

Por su lado, Gigi Mitre señaló que, al parecer, los dos ya no tendrían problema en mostrarse en público. “Yo no creo que quieran pasar inadvertidos, a ellos ya les da igual porque han podido viajar en vuelos diferentes (...) No lo puedo creer, después (Aldo) lo va a seguir haciendo (cometer infidelidad)”.

Cabe resaltar que ni Aldo Miyashiro ni Érika Villalobos han compartido en sus redes sociales las actividades que han realizado, pero la artista no pudo dejar que publicar una fotografía en compañía de sus hijos dando a entender que habrían disfrutado en familia.

Aldo Miyashiro y Érika Villalobos son captados en el aeropuerto de Perú regresando juntos de Estados Unidos. (VIDEO: Willax TV)

¿QUÉ DIJO ALDO MIYASHIRO SOBRE ÉRIKA VILLALOBOS Y UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN?

Infobae entrevistó al conductor de La Banda del Chino para responder sobre las declaraciones de su aún esposa Érika Villalobos, quien no descartó una reconciliación con el actor.

“Érika y yo tenemos desde hace tiempo tenemos una relación de padres, y después de ese tiempo hemos estado velando por nuestros hijos. Érika es una mujer maravillosa, integra y como te digo, tenemos cosas en común, tenemos: primero, nuestros hijos, de ahí tenemos varios negocios juntos que debemos manejar, y no sabemos (qué pueda pasar). Ahora lo que nos importa es que nuestros hijos sean lo más protegidos a partir de lo que hagamos nosotros, y que todas nuestras acciones sean a favor de nuestros hijos. Eso es lo que hemos decidido y por lo que vamos a pelear, después no se sabe, (la reconciliación) no depende de mi”, dijo para nuestro medio.

“Lo que la gente diga a favor o en contra de verdad, ya no suma. Yo lo que quiero hacer es mi vida, Érika también y veremos qué pasa. Yo tengo que hacer mi vida, yo tengo que trabajar, ya sufrí, ya estuve mal, ya me dolió todo, ya está. Tengo que seguir para adelante y veré cómo hago , y tengo que seguir trabajando en lo que amo”, agregó.

Aldo Miyashiro regresó a las tablas con “Los Vecinos de Arriba”. (Video: Infobae)

