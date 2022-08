Paolo Guerrero habría recibido la visita de una bailarina en su casa de Brasil, según Amor y Fuego

Paolo Guerrero es relacionado con bailarina brasilera. (Foto: Composición)

Paolo Guerrero está otra vez en el ojo de la tormenta y es que desde hace varias semanas atrás se viene rumoreando que se habría separado de su pareja Alondra García Miró. Todos estos supuestos nacen luego de que ambos dejaran de aparecer juntos y se mostrara cada quien por su lado.

Esta vez, el programa Amor y Fuego mostró en su adelanto del programa de este 1 de agosto, que el popular Depredador habría recibido una misteriosa visita en su nueva casa de Brasil. Así lo dejó saber el programa de espectáculos de Willax.

“Este lunes en Amor y Fuego. Oh coincidencia, Paolo (Guerrero) se habría mudado a exclusiva casa en Florianópolis que también habría sido visitada por bailarina brasileña”, se oye decir a la voz en off en el adelanto del programa.

Paolo Guerrero habría recibido a una bailarina brasilera en su nieva casa. (Video: Willax)

Como se recuerda, esta no es la primera vez que se vincula al futbolista con otra mujer. En el mes de junio, fue relacionado con una influencer dominicana, con quien se tomó una foto en un exclusivo restaurante de Miami.

En su momento, el excapitán de la Blanquirroja salió a desmentir la situación y aclaró que solo tuvo contacto con ella porque es una relacionista pública y logró encontrarle un cupo en un restaurante que deseaba visitar.

Tras ello, Rodrigo González le preguntó por su situación sentimental pero, como era de esperarse, Paolo Guerrero no respondió sobe el tema y aseguró que continuará manejando su vida privada con mucha cautela. “Como sabes, yo de mi vida privada no hablo, así que no te voy a decir absolutamente nada de mi relación Alondra. Nunca hablé y no tengo por qué hablar ahora de eso”, señaló.

¿POR QUÉ HABRÍAN TERMINADO PAOLO Y ALONDRA?

Luego de que iniciaran los rumores de un posible nuevo distanciamiento entre la pareja, diversos personajes han especulado cuáles serían las razones de esta decisión. Una de las que dio una explicación fue Janet Barboza.

En el programa del 7 de julio, la conductora de América Hoy, aseguró que sabe de muy buena fuente el motivo de la separación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró. Según comentó, el ‘mejor amigo’ del deportista es un conocido suyo que le contó esta infidencia.

“Disque Paolo quería tener un bebé con Alondra y ella aceptó, siempre y cuando primero se casen. Eso es lo que me contó esa persona, que es muy allegada (a Guerrero)”, señaló la popular ‘Rulitos’, sin mencionar quién habría sido el que decidió terminar con la relación.

Alondra García Miró nuevamente es captada sin Paolo Guerrero. (Foto: Composición)

Cabe recordar que, esta no sería la primera vez que la pareja decide ponerle fin a su romance. En diciembre del 2016, ambos rompieron su relación y cada quien tuvo un romance con otras personas. Pero, en el 2019 ambos retomaron su amorío e incluso se encontraban conviviendo desde la pandemia, aunque pocas veces han compartido contenido de ambos juntos.

Hasta el momento, ni Paolo ni Alondra se han referido a esos rumores. Todas las veces en las que se les ha consultado sobre el tema se han mostrado herméticos y señalan que no hablaran de su vida privada, lo que aviva los rumores de separación.

