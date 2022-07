¿Se reconciliaron? Aldo Miyashiro y Érika Villalobos fueron vistos en departamento en Miraflores

Aldo Miyashiro y Érika Villalobos son captados juntos en departamento en Miraflores | VIDEO: Willax / Amor y Fuego

¿Regresaron tras el escándalo de infidelidad? Aldo Miyashiro y Érika Villalobos fueron captados por las cámaras de Amor y Fuego ingresando a un departamento en Miraflores. Todo esto se da en medio de rumores de una posible reconciliación amorosa, luego que el conductor de La Banda del Chino fuera ampayado besando a Fiorella Retiz, exreportera del espacio nocturno de América TV.

El programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre emitió las imágenes promocionales de la edición de este martes 5 de julio, en donde se ve al recordado actor de La Gran Sangre estacionándose en un edificio miraflorino. Acto seguido, se lo aprecia entrando con una mochila negra en los hombros.

En ese mismo lugar se grabó a Érika Villalobos haciendo su ingreso por la cochera de la vivienda. Incluso, un reportero del canal la interceptó cuando salía de una tienda para preguntarle si había perdonado el ampay protagonizado por el de sus hijos, el mismo que ocasionó que su matrimonio de 15 años corriera peligro.

“Érika, buenas noches, ¿cómo estás? Somos de Amor y Fuego. Te habíamos visto entrando a un departamento en Miraflores, junto con Aldo. Queríamos saber si ya has podido perdonarlo”, le dijo una vez la tuvo frente a frente.

Las declaraciones completas de Érika Villalobos serán transmitidas este martes 5 de julio a partir de la 1:50 p.m. por la señal de Willax TV.

ALDO MIYASHIRO CONFIRMA QUE LO PERDONARON

El conductor de América TV volvió a la pantalla chica y a las tablas con su nueva obra “Los locos de arriba”. Durante una entrevista con el medio local, habló sobre su regreso al teatro y también sobre cómo lo está pasando tras las imágenes emitidas por el programa de Magaly Medina.

“Me siento mejor, sobre todo porque la gente más cercana a mí, la gente que quiero, está conmigo. En estos momentos te das cuenta quiénes son los que te quieren”, comentó Aldo Miyashiro en un inicio en diálogo con La República.

Posteriormente, aseguró que ha recibido el perdón de las personas a las que falló. Aunque no dijo nombres, dejó entrever que se trataría de Érika Villalobos, su aún esposa, e hijos.

“Los que me tenían que perdonar, me perdonaron y yo estoy muy, pero agradecido por eso, tratando de seguir trabajando”, agregó Miyashiro.

Érika Villalobos cuenta cómo la persigue la prensa tras ampay de su aún esposo, Aldo Miyashiro. (Foto: Composición Infobae)

Cabe resaltar que Miyashiro ya había dejado en claro que su aún esposa no le ha dado una segunda oportunidad, y que tampoco han conversado sobre la posibilidad de salvar su matrimonio hasta ahora.

“No hemos hablado para nada de eso, estamos en un proceso de poder enfrentar de la mejor forma el tema con nuestros hijos. ¿Si me gustaría una reconciliación? De eso no voy a hablar, no me gustaría un titular del todo claro de lo que estoy pensando en este momento. De lo que estoy convencido es que el mejor camino para nuestros hijos es que estemos lo mejor posible”, declaró a Trome.

