Janet Barboza critica a Tepha Loza por haber confiado mucho en Sergio Peña: “Lo puso en un altar”

Janet Barboza critica a Tepha Loza. (Foto: Composición)

Janet Barboza no se guardó nada y opinó sobre la supuesta separación entre Tepha Loza y Sergio Peña. La pareja que hace unos meses había confirmado su romance, repentinamente se habría separado, según lo que se ve en redes sociales.

Luego de la llegada del futbolista al país y la ausencia de fotografías entre ambos juntos, las especulaciones crecieron. Incluso, ambos han publicado en redes sociales misteriosos mensajes que parecen indirectas.

Sin embargo, el último fin de semana se vio a Sergio Peña disfrutando en una discoteca junto a dos jovencitas. Mientras que por su parte, la integrante de Esto es Guerra mostró una fotografía en la que se encuentra en una silla de ruedas en medio de su recuperación de lesión.

PUEDES LEER: Sergio Peña y Tepha Loza: La historia de su corto amor que habría llegado a su fin

Ante ello, Janet Barboza no pudo evitar opinar y fue muy dura con la hermana de Melissa Loza. Para la conductora de televisión, la joven fue muy confiada sobre su relación con el deportista. “Yo creo que Tepha se adelantó. Se quiso coronar antes de tiempo, se creía ya la novia del mundial, se desvivía en halagos para el hombre”, comentó al inicio.

Janet Barboza se refiere a ruptura entre Sergio Peña y Tepha Loza. (Video: América TV)

Seguido, aseguró que la modelo lo ‘puso en un altar’ cuando aún ni lo conocía muy bien. “Lo puso en un altar, hablaba de él maravillas y no, Tepha de mi amor, esto es un consejo con mucho cariño: no pongas a ningún hombre en ningún lugar hasta que no lo conozcas bien”, agregó Janet.

Como se recuerda, ambos se habrían visto solo un par de veces durante los viajes de la chica reality a Europa para acompañarlo en sus partidos. Por ello, considera que es tiempo insuficiente para conocerlo.

“¿Por qué digo que lo pone en un altar? Porque dice que es honesto, maravilloso, divino, maduro. No, con dos meses de conocerlo, no Tepha”, sentenció bastante efusiva.

Incluso, comentó que si ella fuera la expareja de Sergio, se tomaría otro tipo de fotografías para darle la contra. “Mientras que Sergio Peña subió una foto con dos rubias en la discoteca, yo subo una foto en bikini”, expresó para finalmente darle un consejo a la joven.

“No des penita, Tepha. Sal poderosa, diva, maravillosa como eres, y además el que no la debe, no la tema ¿por qué Sergio Peña borra la foto con esas dos rubias?”, finalizó la popular Rulitos esta mañana.

SERGIO SE LUCIÓ CON AMIGOS Y TEPHA EN SILLA DE RUEDAS

El último fin de semana, Sergio Peña fue captado en una discoteca en España disfrutando con dos jóvenes rubias. La imagen llamó la atención e incluso el propio futbolista se animó a compartir una fotografía en sus redes sociales. Desde el comienzo, aclaró que se trataba de un grupo de amigos pese a ello recibió una indirecta de parte de quien sería ahora su expareja.

Sergio Peña aclaró que solo sus féminas acompañantes son solo sus amigas. (Foto: Instagram)

La modelo publicó una fotografía en la que aparece en silla de ruedas aparentemente saliendo de la clínica ayudada por un amigo. En el pie de la instantánea escribió: “Si no quieren así, ahí no es”. Por ello, diversos usuarios lo tomaron como una indirecta para el seleccionado peruano.

Tepha Loza lanzó indirecta a Sergio Peña. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO