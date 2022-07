Aldo Miyashiro sobre las declaraciones de Érika Villalobos y una posible reconciliación: “Lo que pueda pasar no depende de mi” | ENTREVISTA

Aldo Miyashiro está casado con Érika Villalobos, madre de sus últimos dos hijos. (Foto: Composición)

Con gran emoción y los nervios a flor de piel, Aldo Miyashiro regresó a las tablas con “Los Vecinos de Arriba”, acompañado de sus colegas y grandes amigos Vanessa Terkes, Lita Baluarte y Sebastián Montghirfo. Este último 7 de julio, se estrenó esta obra con lleno total, donde el público aplaudió y celebró la interpretación de los actores.

En esta puesta en escena, Aldo Miyashiro interpretó a Miguel, un hombre que vive en conflicto con su esposa producto de la rutina y falta de comunicación. Tras tocar fondo, el esposo recapacita y decide luchar por su relación. Las divertidas ocurrencias hacen que esta trama se muestre ágil, pese a los tensos momentos que viven los personajes, dejando muchas veces al público en completo silencio y en otras ocasiones, no deje de reír.

Tras culminar la primera función y cuando el público aplaudía a los actores, Aldo Miyashiro tomó la palabras para agradecer al público por la confianza pese a la difícil situación (el ampay con Fiorella Retiz) que había atravesado, y de la cual solo él era culpable. Asimismo, señaló que el saber que las cuatro fechas de la obra ya estaban vendidas, lo llenaba de alegría.

Infobae entrevistó al conductor de La Banda del Chino, donde contó por qué creyó importante hacer esta reflexión delante del público. Además de responder sobre las últimas declaraciones de su aún esposa Érika Villalobos, quien no descartó una reconciliación con el actor.

Finalmente estrenaste “Los Vecinos de Arriba” en medio de gran expectativa...

Sí, estamos contentos, porque hemos sentido que la gente lo ha recibido bien, que se ríe donde queremos que se ría, hay silencio donde queremos que haya silencio, la gente la ha pasado bien y eso es lo que queremos hacer, una obra para todos, para la gente adulta con un tema de relaciones.

La obra toca un tema muy importante, sobre lo complicado que es llevar una relación...

Es difícil, es el tema de todos. Estábamos muy nerviosos, es una obra muy difícil por los tiempo que hay que manejar.

¿Por qué estabas nervioso?

Yo actúo muy poco, actúo de vez en cuando, y escojo muy bien lo que quiero hacer, que me provoque. Estaba nervioso porque no actúo desde el 2016, 2017, desde Los Perros. Es una alegría regresar con personas a las que quiero mucho ( Vanessa Terkes, Lita Baluarte y Sebastián Montghirfo). Estamos muy contentos.

Al terminar la función agradeciste la confianza del público pese a la situación que pasó (el ampay)...

Sí, por que nosotros no hemos hecho prensa, solo una rueda de prensa. Lo que hicimos es poner un afiche con 4 personas (los actores de la obra), y que con ese afiche tú vendas 400 entradas, eso no es normal. Entonces, la gente confía en que podíamos hacerlos reír, que la podíamos pasar bien. Estamos muy agradecidos. Hoy por hoy tenemos las 4 funciones vendidas, tenemos aún algunas funciones por hacer pero la temporada es cortita. Tal vez más adelante podemos hacer algo más, pero hoy por hoy, tenemos 8 funciones y estamos súper contentos, gracias a todo el público, gracias por el cariño y los aplausos.

¿Creíste que era necesario volver a decir al público que lo que pasó fue tu responsabilidad?

Totalmente, es mi responsabilidad, yo siempre lo he asumido. Nunca le he escapado a la responsabilidad, nunca le he escapado a la culpa. Siempre lo he dicho, pero si yo fuera hijo del Rey, me voy a una isla y no trabajo, pero tengo que trabajar porque tengo 4 hijos y una madre de 85 años.

¿Pensaste en dejar de trabajar por un tiempo?

Bueno, tenía que trabajar. Cuando empezó todo este rollo (ampay), tenía Parásitos que yo dirigía y esta obra para actuar, y el alma no me daba, estaba mal porque lastimé a gente que yo quiero pero dije, qué hago, ¿no trabajo? No puedo, no puedo.

Bueno, algunos se sumergen en el trabajo para relajarse...

No, no lo veo así, me hubiera gustado que sea así, siempre ha habido el tema, lo que pasa es que yo tengo que trabajar, hay peruanos que tenemos que trabajar. Otros no tanto, otros pueden estar en su casa, yo tengo que trabajar. Si yo no trabajo, no pago las cuentas de la gente que yo quiero y que tengo que sostener. Así que a seguir trabajando, hasta que se pueda.

Érika Villalobos no descartó una reconciliación...

Érika y yo tenemos desde hace tiempo tenemos una relación de padres, y después de ese tiempo hemos estado velando por nuestros hijos. Érika es una mujer maravillosa, integra y como te digo, tenemos cosas en común, tenemos: primero, nuestros hijos, de ahí tenemos varios negocios juntos que debemos manejar, y no sabemos (qué pueda pasar) . Ahora lo que nos importa es que nuestros hijos sean lo más protegidos a partir de lo que hagamos nosotros, y que todas nuestras acciones sean a favor de nuestros hijos. Eso es lo que hemos decidido y por lo que vamos a pelear, después no se sabe, (la reconciliación) no depende de mi.

La gente ha especulado porque yo la fui a ver ( la puesta en escena Todos Vuelven), pero en la obra actuaba mi hija, tenía que verla. Y bueno, ya se verá.

Aldo Miyashiro resalta a Érika Villalobos como una mujer integra.

En las redes sociales muchos te critican, pero también hay otro grupo que espera esta reconciliación...

Bueno, lo que la gente diga a favor o en contra de verdad, ya no suma. Yo lo que quiero hacer es mi vida, Érika también y veremos qué pasa. Lo que opina la gente o que Juancito2365 me insulta en Twitter, para mi los de afuera son de palo. Yo tengo que hacer mi vida, yo tengo que trabajar, ya sufrí, ya estuve mal, ya me dolió todo, ya está. Tengo que seguir para adelante y veré cómo hago , y tengo que seguir trabajando en lo que amo.

Tu personaje toca fondo para recién valorar su relación, ¿sientes que pasó lo mismo contigo?

Bueno, la obra y mi vida es otra cosa. Me ha gustado hacer de Julio (su personaje en “Los Vecinos de Arriba”) porque Julio no es parecido a mi, tiene unos problemas y yo tengo otros, pero sí, hay momentos en que a uno se le complica (la vida) y hay que tener la fuerza y capacidad para (avanzar). Hay gente que cree que porque se te complicó tiene derecho a insultarte y lastimarte, pero bueno, que lo intenten, yo voy a seguir para delante siempre y tomar las decisiones que me importen a mi tomar.

“Los Vecinos de Arriba” se lleva a cabo en el Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta 132, Miraflores), y solo es una temporada de 8 funciones, de las cuales 4 ya fueron vendidas. Inició el 7 de julio y culmina el 17 de julio, de jueves a domingo a las 8 p. m. Las entradas están a la venta en Joinnus y en la boletería del teatro los días de función.

Aldo Miyashiro participará en la obra Vecinos de Arriba.

