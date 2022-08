Gian Marco se luce en divertido TikTok con su novia Juliana Molina y usuarios felicitan su amor

Gian Marco se luce en divertido TikTok con Juliana Molina. (Foto: Composición)

Gian Marco Zignago sorprendió a todos sus seguidores con un video estilo TikTok que compartió en sus redes sociales junto a su novia Juliana Molina. Como se recuerda, desde que oficializó su romance, no ha tenido problema en publicar contenido de ambos juntos.

En este video que publico recientemente, se ve a ambos imitando unas voces de unos personajes que estarían yendo a un museo a ver estatuas y monumentos. En este estilo, ambos pronuncian mal las palabras y se muestran divertidos.

“Que bonitos menumentos. No se dice así, se dice estuatas. Ahhh estuatas”, se oye en la conversación entre ambos en la que aparecen muy felices disfrutando de este divertido clip.

Gian Marco se luce en divertido TikTok con Juliana Molina. (Video: Instagram)

El video ha alcanzado más de 15 mil me gusta en la red social y cientos de comentarios de sus seguidores. Pese a que algunos critican este tipo de contenido del artista, otros seguidores se muestran contentos con su nuevo amor.

“Te enamoraste, así de simple”, “Mi Gian se enamoró. Pero estoy feliz por ti mi pelón te mereces eso y muchísimo más”, “Lluvia de bendiciones para los dos”, “Así la gente critique. VIVA EL AMOR”, “Que lindo verlos compartir momentos”, “Se los ve muy bien. Lo importante es ser feliz y auténticos”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

LE DEDICÓ EMOTIVO MENSAJE

El último 24 de julio, tras dar su concierto en Lima, Gian Marco Zignago evidenció su amor a Juliana Molina con una emotiva publicación en sus redes sociales. El intérprete de ‘Se me olvidó’, compartió una fotografía inédita de ambos sobre el escenario y le escribió un extenso mensaje en redes sociales.

En la imagen de Instagram, se ve al cantante junto a su novia besándose sobre el escenario del Estadio Nacional en el que sería el ensayo general de su concierto por 30 años de carrera artística que brindó en Lima el último 15 de julio. Junto a ello escribió un amoroso mensaje que se robó la atención de todos sus seguidores.

Gian Marco y su post a Juliana Molina.

“El amor es ausencia de miedo, el miedo es ausencia de amor. El amor no es silencio, es hablar, es expresar, es decir, es sentir en libertad. El amor no es una condición perpetua, el amor no es castigador. El amor no es rabia, rencor y mucho menos impulsividad. El amor es una conversación constante con uno mismo, es sobrevivir al caos, es encontrar la luz en lo más oscuro de tu profundidad. El amor es claridad, no es confusión. El amor no tiene ambigüedad, el amor es congruencia. El amor no es una ilusión, no es un espejismo. El amor saber cuándo irse o regresar a tiempo. El amor no es una fórmula y mucho menos una ecuación. El amor no es encontrar nada en el otro, es encontrar todo en ti. Amen…así, sin acento”, se lee en la publicación.

Por su parte, Juliana compartió la imagen en sus historias de Instagram con emojis te corazón y uno de un rostro que se ‘derrite’ de amor por Gian Marco. Ambos parecen haberse compenetrado muy bien y no dejan de lucirse juntos en diversas situaciones.

