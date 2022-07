Gino Pesaressi: ¿Por qué esta siendo vinculado a una denuncia de trabajadores de limpieza y qué respondió él?

Trabajadoras de la empresa donde laboraba Gino Pesaressi denuncian que no están recibiendo sus pagos mensuales. (Foto: Instagram)

El nombre de Gino Pesaressi vuelve a sonar en la farándula peruana y esta vez porque algunos trabajadores de la empresa donde formaba parte de la dirección general denunciaron que, presuntamente, no han recibido su sueldo completo en los últimos meses.

Como se sabe, el exchico reality no solo se dedicaba a la conducción televisiva, pues formaba parte de “Grupo Gerencial”, negocio encargado de brindar servicios de limpieza a centros de salud. Según imágenes y vídeos difundidos en un medio local, los empleados aseguraron que la organización no está cumpliendo con el pago de sus honorarios.

Ante ello, Gino Pesaressi no dudó en pronunciarse y comenzó publicando en sus redes sociales la carta de renuncia que presentó el pasado mes de abril para demostrar que ya no pertenece al grupo de jefes de dicha compañía.

“Me es grato dirigirme a Uds. a fin de hacer de su conocimiento que formulo mi renuncia al cargo de Gerente General y Representante que he venido desempeñando en la empresa. Señalando que mi última fecha de labores fue el 14 de abril de este año 2022″, se lee en el documento.

Asimismo, compartió en las historias de su cuenta de Instagram la aceptación de su dimisión, el cual fue aprobada por la junta general de socios. Todos los documentos datan desde el 14 de abril del 2022. Con ello, estaría desligándose de cualquier acusación.

“Por la presente le comunicamos que hemos recibido su carta de renuncia. Al respecto le manifestamos que la empresa le concede la exoneración del plazo previsto por ley. Siendo su último día de labores el jueves 14 de abril”, se indica en la fotografía.

En busca de una mayor credibilidad para su palabra, Gino Pesaressi no tardó en publicar un documento emitido por “Grupo Gerencial” donde corroboran el desligamiento del exconductor de En Boca de Todos con su organización. Además, señalaron que las denuncias son falsas y que atentan contra la reputación del exintegrante de Esto es Guerra.

“La presente es para informar que el Sr. Pesaressi presentó su renuncia al cargo de Gerente General de la empresa “Grupo Gerencial” el día 14 de abril de 202, la misma que fue aceptada por la Junta General de accionistas del mismo. La documentación para formalizar su remoción del puesto se encuentra desde hace semanas en trámite en notaria y Registros Públicos”, fueron las primeras líneas de su texto.

Por su lado, Gino Pesaressi lamentó la situación y espera que todo se solucione pronto. “Por mi lado me desligo de la empresa completamente, como lo muestran los documentos publicados hoy aquí yo ya no tengo más injerencia desde el mes de Abril. Igualmente esto no me aleja de lamentar la situación y esperar una pronta solución a estos penosos impasses”.

Cabe mencionar que, su publicación ha recibido múltiples reacciones donde sus amigos, seguidores y familiares no han dejado de brindarle su apoyo comentando emoticones de aplausos y mensajes emotivos. “Muchas fuerzas Ginito. No dejas de ser una persona que muchos admiramos y queremos”, “Mi apoyo contigo”, “Sigue adelante Gino”, escribieron.

