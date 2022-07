Alejandra Baigorria se queja de aerolínea tras perder su maleta en su viaje familiar: “Pésima atención”

Alejandra Baigorria indignada con la aerolínea por no darle una solución. (Foto: Instagram)

Alejandra Baigorria decidió tomarse unas vacaciones y viajar por primera vez junto a la hija de su pareja Said Palao. Los tres quisieron divertirse y se fueron hasta Estados Unidos, para luego trasladarse hasta “Walt Disney World”.

Sin embargo, la chica reality nunca imaginó que viviría uno de los peores momentos cuando no encontró su maleta dónde tenía todas sus pertenencias para lucir en este viaje. La empresaria compartió lo que estuvo viviendo en las primeras horas de su llegada a tierras norteamericanas y tras haber pasado dos días, volvió a pronunciarse.

Alejandra Baigorria utilizó sus redes sociales para arremeter contra la aerolínea, pues hasta este 26 de julio no le han dado alguna solución. La integrante de Esto es Guerra se grabó en las historias de su cuenta de Instagram para expresar su molestia.

“Hasta ahora (martes 26) no se comunica conmigo LATAM, no me dicen nada. Solamente me han dicho que van a investigar y que vana ver que pasó”, dijo la popular ‘Rubia de Gamarra’, no sin antes escribir sobre el video que la empresa no le ha ofrecido un bono para comprarse algunos productos de primera necesidad.

“No me han dicho nada ni me han dado un bono para comprarme lo básico para poder vestirme, lavarme los dientes, etc”, se lee sobre la imagen de ella mientras está en un estacionamiento.

Asimismo, recalcó que solo le han dicho que están en proceso de investigación, lo cual ha causado que no deje de sentirse molesta y señaló que cree que su maleta ya se dio por perdida. Incluso, contó que ni siquiera por tener una membresía exclusiva con la aerolínea recibe mejor atención.

“Dicen que siguen investigando. Lo peor de todo es que ni siquiera me han dicho ‘te damos un bono para que puedas comprar pasta de dientes, pijama, calzones’. Con qué me visto si no tengo mi maleta ni absolutamente nada. Así que pésimo LAN, de verdad estoy bastante molesta. Pésima atención y eso que soy socia Black”, concluyó.

Alejandra Baigorria se queja de aerolínea tras perder su maleta. (VIDEO: Instagram)

¿QUÉ SUCEDIÓ CON SU MALETA?

Alejandra Baigorria compartió con sus seguidores cómo fue que perdió su maleta en el aeropuerto tras su llegada a Estados Unidos. La ‘combatiente’ contó que una mujer agarró su equipaje por presunta equivocación, pues ambas tenían los mismos colores.

“Bueno chicos, no me había conectado ni subido historias porque les cuento que no tengo maleta. Voy a hacer un story time de lo que pasó, primera vez que me pasa que no tengo maleta, mi maleta desapareció. Una persona que tenía una maleta exactamente igual a la mía, igual de colorida se llevó mi maleta y dejó la suya y no sabemos el paradero de la chica”, comentó al principio.

“Solo sé, por la información de su maleta, que ella vive en Texas y es hindú por su nombre . Así que no tengo sostenes, no tengo calzones, no tengo cepillo de dientes, no tengo nada se llevaron todas mis cosas y estoy desesperada”, agregó.

Alejandra Baigorria perdió sus maletas en su reciente viaje con Said Palao y su hija. (Video: Instagram)

