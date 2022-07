Paula Arias desmiente a Andrés Hurtado y niega haber pedido que Yahaira Plasencia no sea invitada a su programa

Paula Arias asegura que solo estaba bromeando con Andrés Hurtado. (Foto: Instagram)

En la última edición de ‘Sábado con Andrés’, el conductor reveló que una de las razones por la que nunca ha invitado a Yahaira Plasencia a su programa es porque Paula Arias se lo pidió personalmente. Pese a que, todo se habría tratado de una broma, se comenzó a especular que habría una rivalidad nuevamente entre ambas.

“Entre las chicas también hay celos, porque crees que Yahaira (Plasencia) nunca ha pisado este set porque Paula de Son Tentación me dice ‘ella que no vaya nunca”, dijo Andrés Hurtado el pasado sábado 23 de julio generando los rumores de una enemistad.

Sin embargo, la líder de Son Tentación no tuvo problema en aclarar la situación. Durante una entrevista con un medio local, Paula Arias desmintió al presentador televisivo y contó que ha recibido muchas críticas por lo sucedido.

“Las críticas vienen a mí, porque los dos están por su lado muy feliz. Él (Hurtado) en Miami y ella (Plasencia) con su gira. La que se queda con las críticas soy yo”, dijo para La República demostrando su incomodidad.

Asimismo, aclaró que tanto Yahaira Plasencia y Andrés Hurtado son sus amigos, poniendo fin a las especulaciones de una mala relación con la salsera. “Yo tengo una buena relación con ambos, con Andrés y con Yahaira. Andrés es mi amigo desde antes que yo estuviera en la música, desde que estaba en teatro, entonces yo lo conozco al derecho y al revés y su público también. Él estaba haciendo una broma. Fue una chacota”, agregó.

Recordemos que, cuando Plasencia decidió iniciar su carrera como solista, se hablo bastante de un enfrentamiento entre las dos, pues Yahaira no se habría ido en buenos términos de la agrupación Son Tentación.

“Hay gente que sí se la cree. Si no lo hice antes, cuando estábamos con todo ese lio, menos lo voy a hacer ahora que tenemos una buena relación, hemos hablado y que tenemos el mismo feeling de la amistad de antes, no hay forma”, concluyó.



PAULA ARIAS SIGUE SIENDO AMIGA DE SU EX EDUARDO RABANAL

Paula Arias estuvo como invitada en el programa En Boca de Todos el pasado 20 de julio y no pudo esquivar las preguntas sobre su expareja Eduardo Rabanal. Como se recuerda, la última vez que se les vio juntos fue cuando las cámaras de Magaly TV La Firme los captaron besándose dentro de una camioneta tiempos después de haber anunciado el fin de su relación.

Tras ello, la salsera reconoció que se besó con el futbolista, pero negó que hayan retomado su romance. La cantante aseguró que ambos mantienen una amistad y que de vez en cuando conversan. “Yo no (volví con él), nos hemos reencontrado y hablado. Fluyó algo en ese momento, pero nada más. Todo tranquilo. Nosotros no hemos roto de manera fuerte ni nada. Tenemos una amistad y de vez en cuando comunicación, es normal porque no ha sido una mala persona conmigo”.

Tula Rodríguez no se quedó tranquila y volvió a insistir si habría la posibilidad que los dos se reconcilien en un futuro. “¿Hay alguna posibilidad que puedan tener sus cositas o ya definitivamente amigos?”, consultó. Rápidamente, la cantante contestó: “No, solo amigos”



