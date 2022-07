Gino Pesaressi confirma su salida de En Boca de Todos: “Ojalá nos veamos pronto”

Gino Pesaressi habla sobre su ausencia en En Boca de Todos. (Foto: Instagram/@ginopesaressi)

La última vez que Gino Pesaressi apareció en el magazine En Boca de Todos fue el 22 de junio de este año. Ninguno de los presentadores, Ricardo Rondón, Maju Mantilla y Tula Rodríguez, explicaron qué sucedió con su compañero para que no se presentara más en los estudios de América TV. ¿Fue despedido o renunció? Lo cierto es que el exchico reality aclaró su situación laboral.

Debido al silencio de los conductores, Pesaressi recibió una gran cantidad de preguntas en sus redes sociales, siendo la mayoría de ellas relacionadas a su repentino retiro de En Boca de Todos. Y es que el exmodelo seguía subiendo contenido en sus plataformas, pero no decía nada sobre el espacio televisivo que alguna vez condujo.

Es así que una usuaria de TikTok se atrevió a preguntarle si era cierto que ya no seguía en el show, sin imaginar que Gino Pesaressi respondería con total sinceridad. “Ya no”, contestó sin entrar en detalles sobre los motivos de su salida.

Gino Pesaressi confirma su retiro de EBDT. (Foto: TikTok)

Pero no solo eso, manifestó en otro de los comentarios sus deseos de regresar a la televisión en el futuro. “Ojalá nos veamos pronto en otro espacio”, añadió.

Aunque Gino recibió más cuestionamientos sobre su distanciamiento con En Boca de Todos, él prefirió guardar silencio y no responder más.

LOS PRESUNTOS MOTIVOS DE SU SALIDA

Gino Pesaressi fue el último integrante en acoplarse al magazine, llegando a En Boca de Todos en abril del 2021. No obstante, su estadía no duró más de un año. ¿Qué pasó?

Por más que sus compañeros Tula, Maju y Rondón lo trataron muy bien y le dieron la bienvenida, no habría encajado, puesto que la producción no le habría renovado el contrato.

Algunos otros rumores indican que Gino Pesaressi no habría cumplido con las expectativas del show y, por ende, decidieron prescindir de él. El canal de Pachacamac no ha dado un pronunciamiento oficial al respecto.

Gino Pesaressi recibió la visita de su hija y su madre en vivo. (Foto: Captura TV)

MAGALY MEDINA NO SINTIÓ SU AUSENCIA

Aunque Gino Pesaressi ya no forma parte de En Boca de Todos desde el pasado 22 de junio, muy pocas personas se dieron cuenta que el modelo ya no estaba en el magazine, por lo que la noticia trascendió luego de casi dos semanas. Es por ello que la conductora de Magaly TV La Firme no dudó en burlarse del exchico reality.A

“Hay un gran faltante en la televisión peruana, y lo que es más deplorable es que nadie se ha dado cuenta, ¿sabían ustedes que Gino Pesaressi ya no aparece como coconductor en En Boca de Todos?”, comentó.

Asimismo, la ‘Urraca’ indicó que si el cuy de En Boca de Todos se hubiera ido, ella se daría cuenta casi al instante, pues actualmente tiene bastante relevancia, incluso más que algunos de los conductores o invitados que llevan a dicho programa.

“Les pregunto y contesten sinceramente cada uno de ustedes, ¿se dieron cuenta que ya no estaba en En Boca de Todos?, ¿alguien lo extraña?, si el cuy se hubiera ido ya me hubiera dado cuenta. Siempre dije que el cuy era una presencia más resaltante y con mejor desempeño que Gino Pesaressi”, añadió.

