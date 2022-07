Tula Rodríguez se incomoda en vivo cuando le recuerdan su romance con Erick Osores: “¿Cuál es el chiste?”

Tula Rodríguez quiso evitar que sus compañeros de conducción hablen de Erick Osores. (Foto: Captura / Instagram)

Este 26 de julio, el programa En Boca de Todos comentó acerca de la reciente entrevista de Cindy Merino a Erick Osores. Y es que, el comentarista deportivo contó detalles de su vida privada y entre ello, llamó la atención que se considere como un “león” cuando tiene intimidad con alguna pareja.

Esto no pasó desapercibido para los conductores del magazine, quienes bromearon con Tula Rodríguez. Recordemos que, ambos mantuvieron una relación sentimental en el año 2012. Pese a que fue un corto romance, hasta la fecha aún lo siguen recordando.

“Los calladitos son bravos, solapas, esos sí rujen, ¿si o no, Tula?”, dijo Ricardo Rondón y a lo que la presentadora no pudo evitar explotar en carcajadas. No obstante, señaló que ella no conoce sobre las intenciones de Erick Osores.

“¿Por qué me preguntas a mí? Bueno, Erick Osores tiene derecho a estar de estar invitado en el programa y si él es un león, tigre, lo que fuera, él sabrá pues”, respondió Tula Rodríguez sobre la presencia del hombre de prensa en el canal de YouTube de la modelo.

Cuando la exvedette pensaba que ya no se iba a tocar el tema, los demás invitados en el set empezaron insinuar que estaba nerviosa. Fue en ese momento que, Tula Rodríguez se mostró incómoda por la insistencia, pues su hija se encontraba viendo el espacio televisivo.

“¿Yo (nerviosa) por qué? Yo qué tengo que ver, acláralo, ¿cuál es tu chiste?. Me pareció una entrevista que me causó risas, divertida, saluda a mi hija que te está mirando. No me gusta, vamos a calmarnos un poquito, lo que pasa es que me pongo así porque como hace tiempo él fue mi enamorado , seguramente por ahí viene la pregunta, me da risa verlo en una faceta que no conocía”, sentenció.

TULA ELOGIA A ERICK

Segundos antes de pasar a otro tema, la figura de América TV no dudó en expresar lo que ahora piensa sobre el periodista. Tula Rodríguez aseguró que lo considera un amigo y tuvo algunas palabras de elogio para su ex.

“Fue mi enamorado hace años. Siempre ha sido super divertido, es un gran profesional y espectacular amigo ahora, buen chico, super talentoso, un gran periodista, gran papá, que le vaya espectacular”, concluyó.

Tula Rodríguez se incomoda en vivo cuando le recuerdan su romance con Erick Osores. (VIDEO: América TV)

ERICK OSORES HABLÓ DE TULA RODRÍGUEZ

En el 2012, Erick Osores confesó en un programa conducido por Ernesto Pimentel que había mantenido un vínculo con Tula Rodríguez. El periodista contó que antes de consolidarlo en una relación sentimental, ambos salían como amigos y, posteriormente, nació el amor.

Ambos quisieron mantener el romance en secreto, pero las cámaras de Magaly Medina los ampayaron en una reunión estando muy juntitos. En dicha entrevista, el comentarista no precisó los motivos de su ruptura, pero dejo en claro que lleva los mejores cuerdos de la conductora.

“Yo le tengo mucho respeto a Tula Rodríguez, es una persona que quiero mucho y fuimos muy buenos amigos. Me da mucha felicidad que también sea feliz (...) Yo creo que se sabe (que fueron pareja) desde hace tiempo. Fue un tema que en ese momento no se quiso hacer público, pero hay un bonito recuerdo”, dijo en aquel entonces.

