¿A qué se dedicará Gino Pesaressi tras su salida de En Boca de Todos? Esto dijo el conductor

Gino Pesaressi rompió su silencio y confirmó que ya no trabaja en el programa ‘En Boca de Todos’. Su ausencia las últimas semanas llamó la atención de los televidentes, pues él se encargaba de algunas entrevistas así como de interactuar con los invitados al set de América Televisión al igual que los otros conductores.

Si bien, se especuló mucho acerca de su salida, este 14 de julio se dio a conocer que ya no forma parte del elenco de presentadores del magazine. Como se sabe, el modelo se incorporó al espacio televisivo en abril del 2021 y su última aparición fue el pasado viernes 24 de junio.

Durante una entrevista con un medio local, el exchico reality confesó que ahora se encuentra enfocado en sacar a delante su nuevo emprendimiento gastronómico. Y es que, Gino Pesaressi está a puertas de inaugurar su restaurante que sería de comida japonesa.

“Ahora estoy emprendiendo mi primer local de comida, así que tengo que estar metido 24/7 viendo lo de la obra y la búsqueda de personal. Estamos a dos semanas aproximadamente de su apertura”, dijo a El Popular.

Asimismo, contó que se encuentra ubicado en Barranco y espera llegar a más distritos con el servicio de comida a domicilio. “Está ubicado en Barranco. Una vez habilitada la opción de delivery, cubriremos también Miraflores, Chorrillos, entre otros distritos”.

Por otro lado, aseguró que no tiene ningún problema con Ricardo Rondón, Maju Mantilla y Tula Rodríguez. Además, se mostró agradecido por la oportunidad que le dio la producción de demostrar sus dotes de conductor.

“¡Todo perfecto! (con ellos) Aprendí muchísimo de ellos y me llevo lo mejor de cada uno, me siento afortunado de haber generado una linda amistad con mis ex compañeros”, agregó en conversación con dicho medio.

GINO PESARESSI ESPERA VOLVER A LA TELEVISIÓN

Antes de confirmar su salida de En Boca de Todos, una usuaria de TikTok se atrevió a preguntarle si era cierto que ya no seguía trabajando en el programa. Esto sin imaginar que Gino Pesaressi respondería con total sinceridad. “Ya no”, contestó sin entrar en detalles sobre los motivos de su salida.

Pero no solo eso, manifestó en otro de los comentarios sus deseos de regresar a la televisión en el futuro. “Ojalá nos veamos pronto en otro espacio”, añadió.

