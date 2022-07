Laszlo Kovacs comparte fotos de su boda con mensaje a su esposa Mili Asalde: “Soy el hombre más afortunado”

Laszlo Kovacs comparte imágenes de su boda con Mili Asalde. (Foto: Instagram)

El último sábado 23 de julio, el actor Laszlo Kovacs y su novia Milagros Asalde pasaron a la lista de los casados tras contraer matrimonio civil en una ceremonia privada en un lujoso hotel de San Isidro. La feliz pareja se mostró muy contenta durante la celebración de su boda y no tardó en difundirse algunas imágenes de su fiesta.

Asimismo, ambos decidieron no retrasar su luna de miel y se fueron de viaje a las afueras de Lima. Sin embargo, el popular ‘Tito’ de Al Fondo Hay Sitio se tomó unos minutos para compartir en sus redes sociales diferentes fotografías al lado de su ahora esposa.

Laszlo Kovacs publicó en su cuenta de Instagram un vídeo donde reunió varias fotos de lo que fue su boda posando junto a Mili Asalde. En las imágenes se puede momentos donde los dos se están besando así como bailando mientras disfrutaban su fiesta.

Laszlo Kovacs comparte fotos de su boda. (VIDEO: Instagram)

Asimismo, no dudó en escribir unas palabras donde señala que se siente un hombre muy afortunado y se dirigió a su pareja para agradecerle por su felicidad. El actor quiso que sus más de 83 mil seguidores conozcan que está muy contento de estar casado.

“Soy el hombre más afortunado del mundo. ¡Gracias esposa mía!”, escribió como descripción la tarde de este domingo 24 de julio.

En menos de una hora, su publicación ha tenido más de mil “Me encanta” y varios comentarios donde sus fans no dejan de enviarle felicitaciones y los mejores deseos en esta nueva etapa como esposos. “Que lindo, lo mejor del mundo para ustedes”, “Felicitaciones hermano y que bien se te ve con tu esposa grande Tito”, se lee en su post.

(Foto: Instagram)

MAGDYEL UGAZ PUBLICÓ VÍDEOS DE LA BODA DE LASLO Y MILI

A través de sus historias de Instagram, Magdyel Ugaz no pudo evitar grabar varios fragmentos del matrimonio, especialmente cuando los novios se encontraban en el centro del escenario bailando el típico vals.

En ese momento, la actriz no pudo evitar mencionar que veía a Laszlo Kovacs bastante enamorado de su pareja, por lo que le pareció bastante tierna la escena. “Mírenlo a Laszlo Kovacs todo enamorado, está templado“, se le escucha decir.

De otro lado, algo que llamó la atención fue el outfit que utilizó la novia en ese momento, pues ella a diferencia de otras novias, decidió omitir el tradicional vestido e innovó al ponerse un pantalón.

Mili Asalde habría tomado dicha decisión para sentirse más cómoda durante la ceremonia y al momento de salir a bailar junto a su pareja. Además, muchos resaltaron que la prenda le quedaba muy bien, y es que se notaba toda la elegancia.

Mili Asalde decidió llevar un pantalón para sentirse más cómoda en el día de su boda. Laszlo Kovacs se mostró bastante romántico con su ahora esposa.

¿CÓMO SE CONOCIERON LASZLO KOVACS Y MILI ASALDE?

Laszlo Kovacs y Mili Asalde se conocieron en el 2009, cuando el actor nacional formaba parte de las giras de Al Fondo Hay Sitio, que en ese entonces había estrenado su primera temporada. Después de presentarse en Chiclayo, decidió divertirse con Erick Elera (Joel Gonzalez) en una discoteca de la localidad. Allí fue donde se vieron por primera vez.

“No me inspiraba mucha confianza. Yo le dije que ya me iba, que la pase divino. Pero el muchacho (Laszlo) me agarró la mano. Me dijo que no me vaya. En ese momento yo dije ‘bueno, de repente cuando ya madure, más adelante’. Nos encontramos hace cuatro años, y todavía no estaba madurito”, comentó Milagros para el programa En Boca de Todos.

