Laszlo Kovacs y Mili Asalde: Un amor que nació en una gira de Al Fondo Hay Sitio y se consolidó en el altar

Laszlo Kovacs y Mili Asalde se conocieron en el 2009. 13 años después, se casaron en una íntima boda en San Isidro. (Foto: Instagram/@laszloloszla)

Un día como hoy, sábado 23 de julio, Laszlo Kovacs y Mili Asalde unirán sus vidas para siempre. El actor nacional, conocido por interpretar a Tito en Al Fondo Hay Sitio, contraerá nupcias con su prometida en una boda íntima, a la que asistirán sus amigos cercanos, familiares y solo dos compañeros de la popular teleserie: Gustavo Bueno (Gilberto Collazos), su testigo; y Magdyel Ugaz (Teresita Collazos), su expareja y ahora amiga incondicional.

A lo largo de los años, el actor nacional ha evitado hablar sobre su vida amorosa. Sin embargo, en marzo de este año, presumió en redes sociales que su amada, chiclayana de nacimiento, le dijo que “sí” cuando le propuso matrimonio. Desde entonces, la feliz pareja se dedica tiernas palabras en público y se los ve juntos en distintos eventos.

“Nos estamos casando muy enamorados y sabemos que tenemos muchos puntos positivos y fuertes. Además, ya estamos maduritos y sabemos lo que queremos. Mientras que tengo amigos que van por su segundo matrimonio, para mí lo bueno es que tengo toda la determinación de que esto es para toda la vida”, confesó Kovacs en entrevista con Infobae.

Laszlo Kovacs y Mili Asalde se comprometieron en marzo de 2022. (Foto: Instagram/@laszloloszla)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Laszlo Kovacs y Mili Asalde se conocieron en el 2009, cuando el actor nacional formaba parte de las giras de Al Fondo Hay Sitio, que en ese entonces había estrenado su primera temporada. Después de presentarse en Chiclayo, decidió divertirse con Erick Elera (Joel Gonzalez) en una discoteca de la localidad. Allí fue donde se vieron por primera vez.

“No me inspiraba mucha confianza. Yo le dije que ya me iba, que la pase divino. Pero el muchacho (Laszlo) me agarró la mano. Me dijo que no me vaya. En ese momento yo dije ‘bueno, de repente cuando ya madure, más adelante’. Nos encontramos hace cuatro años, y todavía no estaba madurito”, comentó Milagros para el programa En Boca de Todos.

Laszlo Kovacs y su novia Mili Asalde. (Foto: Instagram)

Kovacs agregó que la actitud desafiante de su ahora novia fue lo que más le atrajo, ya que ella nunca permitió que él se acercara más de lo permitido si es que no era para una relación seria. “Le dije que se aprovechara de mí, que estaba dispuesto. Y ella siempre ha dicho ‘no, ahí nomás’. Esto ha terminado por realmente enamorarme”, sostuvo.

DE SER AMIGOS A AMANTES

La química entre ambos fue tan fuerte que siguieron comunicándose a lo largo de los años, pero dejando en claro que solo querían una simple amistad. “Siempre la miré con ojos de amiga muy querida, muy sabia, siempre tuvimos bonita comunicación y nos apoyábamos mutuamente, pero siempre como amigo”, expresó el artista nacional a Infobae.

Eventualmente, el recordado ‘Tito’ de Al Fondo Hay Sitio inició una romance con su compañera Madgyel Ugaz y posteriormente con Pierina Carcelén. Ambas relaciones terminaron en buenos términos. Ya cuando la serie finalizó, Laszlo Kovacs se alejó de la pantalla chica y se mudó solo a la selva durante la pandemia, donde afianzó su relación de confianza con Mili Asalde.

“Fue en esa soledad es donde muchas cosas se replantearon en mi vida. La pasé solo porque ahí me agarró el confinamiento y decidí quedarme allá. Fueron en esas videollamadas que yo tenía con Mili que profundizamos aún más nuestra amistad, así que cuando nos reencontramos acá en Lima creo que nos miramos con otros ojos (...) Fluyó de una manera tan natural que veo esto como una bendición en mi vida, una sorpresa maravillosa y realmente, yo confío en que será para toda la vida”, señaló.

Laszlo Kovacs contraerá matrimonio con Mili Asalde.

PLANES A FUTURO

Una vez digan “Sí, quiero” en el altar, Laszlo Kovacs se irá de luna de miel con su esposa a Punta Sal. Para ello, ha pedido un permiso, ya aprobado por la producción de Al Fondo Hay Sitio, para irse de viaje. Es así que los guionistas harán de todo para justificar la ausencia de Tito, integrante de la familia Gonzales, en la historia.

Además de eso, tienen planeado casarse por religioso en el 2023, pero esta vez en Chiclayo. “Ahorita la ciudad tiene unos temas que la vuelve un poco difícil para planear una boda ahí, pero esperemos que pronto se den las condiciones para hacer un evento grande bonito y con muchísimos invitados”, dijo.

Laszlo Kovacs también comentó, pero esta vez para En Boca de Todos, que se encuentra muy ilusionado en tener un hijo con su esposa; y que si Dios quiere lo serán muy pronto. “Sí, hay mucha ilusión, yo estoy llamando todos los días: ‘Bebé, ya ven, te estamos esperando’”, dijo el actor.

