Laszlo Kovacs a un día de su matrimonio: “Pensé que el tren ya se me había pasado y ahora me caso” | ENTREVISTA

Laszlo Kovacs revela detalles de su matrimonio.

Laszlo Kovacs, el entrañable Tito de Al Fondo Hay Sitio, pasará a la fila de los casados este sábado 23 de julio. Siempre ha sido muy cauto con su vida privada, sin embargo, tras confirmar su compromiso y próximo matrimonio, el actor no ha dudado en expresar su emoción y abrir su corazón.

Al igual que Tito, su personaje de la exitosa serie de América TV, Laszlo Kovacs entendió que llegó el momento de sentar cabeza, la diferencia es que mientras el amigo de Pepe sigue buscando a su musa, el actor ya la encontró y no piensa dejarla escapar. El artista de 43 años conversó con Infobae y dio detalles de su matrimonio y su futuro junto a su amada Mili Asalde.

Laszlo, primero, felicidades por tu matrimonio...

Muchas gracias. No puedo creerlo que en unas horas ya voy a estar rumbo a la Municipalidad donde voy a firmar los documentos, los papeles y cambiar mi estado civil.

PUEDES LEER: Novia de Laszlo Kovacs le dedica tierno mensaje a pocos días de su matrimonio

Y pasarás a la fila de los casados...

Te juro que es de esas sorpresas que te da la vida cuando menos lo esperas. Honestamente, yo pensé que ese tren ya había partido y la verdad, así es la vida de maravillosa. Siempre hay sucesos inesperados y este es un acontecimiento así en mi vida. Cuando menos lo pensaba resulta que me caso. Lo tomo con mucho agradecimiento, me parece que es una bendición, me siento muy feliz.

Te comprometiste en marzo y en cuatro meses decidieron dar el sí

Hay una expresión que dice: Amistades largas, noviazgo corto y matrimonio para toda la vida., por ahí me la escribieron y estoy de acuerdo con ello. Yo a Mili la conozco hace muchísimos años y siempre tuvimos una bonita amistad, siempre fuimos muy honestos y transparentes el uno con el otro. En la pandemia yo viví dos años en la selva solo con mi perro y en esa soledad es donde muchas cosas se replantearon en mi vida. La pasé solo porque ahí me agarró el confinamiento y decidí quedarme allá. Fueron en esas videollamadas que yo tenía con Mili que profundizamos aún más nuestra amistad, así que cuando nos reencontramos acá en Lima creo que nos miramos con otros ojos.

Cambió la perspectiva...

Sí, yo nunca lo planeé. Siempre la miré con ojos de amiga muy querida, muy sabia, siempre tuvimos bonita comunicación y nos apoyábamos mutuamente, pero siempre como amigos. La verdad que fue una sorpresa cuando nació el amor y todo es tan bonito. Fluye de una manera tan natural que veo esto como una bendición en mi vida, una sorpresa maravillosa y realmente, yo confío en que será para toda la vida.

Eso es lo que espera todo matrimonio, que dure para siempre

Así es, nos estamos casando muy enamorados y sabemos que tenemos muchos puntos positivos y fuertes. Además, ya estamos maduritos (risas) y sabemos lo que queremos. Mientras que tengo amigos que van por su segundo matrimonio, para mí lo bueno es que tengo toda la determinación de que esto es para toda la vida. Obviamente nunca se sabe, pero estamos convencidos de lo que queremos y hacia dónde queremos llegar.

Laszlo Kovacs contraerá matrimonio con Mili Asalde.

Con el matrimonio, crecerá la familia

Sí, claro que sí nos encantaría. Yo al final me he dado cuenta, después de pasar por muchas diferentes etapas de la vida, que sí me gustan las tradiciones, por eso me estoy casando. Hay ciertos rituales que me parecen importantes y que a veces uno cuando es joven no los entiende del todo o se rebela ante ellos como lo es el matrimonio, la religión, los hijos, etc. Es bonito amistarse con esas tradiciones que son las bases de nuestra sociedad y por algo existen hasta el día de hoy.

¿Cuáles son los pasos que tú seguirás en tu compromiso?

En mi caso, yo siento que me gusta mucho la idea de seguir con esa tradición del noviazgo, casarse por civil, luego por religioso. Para mí es súper importante y espero que también sea próximamente, no me gustaría que pase más de un año o dos.

¿Todavía no está planeado el matrimonio religioso?

Todavía no hay fecha. Nos encantaría que sea el próximo año, pero depende de muchas cosas. Mi novia es de Chiclayo y nos gustaría que sea en Chiclayo, pero ahorita la ciudad tiene unos temas que la vuelve un poco difícil para planear una boda ahí, pero esperemos que pronto se den las condiciones para hacer un evento grande bonito y con muchísimos invitados.

Esta ceremonia será mucho más íntima

Ahora es una boda pequeña, prácticamente familiar, pero sí me atrae la idea de que mis hijos nazcan dentro del matrimonio, hacer las cosas en ese orden me parece muy importante.

Dentro de tus invitados de AFHS solo están Magdyel Ugaz y Gustavo Bueno. ¿Por qué solo ellos dos?

Tanto Gustavo como Magdyel son de las personas que más nos hemos frecuentado, más allá de la serie (AFHS). Nosotros incluso teníamos reuniones de cine en casa de Gustavo y a pesar de que acabó la serie nunca perdimos contacto. Incluso, cuando formalizo mi relación con Mili, a ellos los cito para presentársela. Para mí ellos son personas muy importantes en mi vida y me tomé esa formalidad y ese tiempito para que compartan mi alegría y la conozcan. Tuvimos un almuerzo bonito y la presenté.

¿No ha habido resentimiento de nadie por estas invitaciones?

Es que esta es una amistad de muchísimos años. Nosotros tres (Magdyel, Gustavo y yo) hemos sido bien unidos desde siempre. Esto no es algo que sorprenda a nadie del elenco de Al Fondo Hay Sitio, al contrario entienden perfectamente. Es una boda muy chiquita con las personas más cercanas.

Tú has logrado una relación muy cercana con Magdyel pese a que tuvieron un romance antes, una situación poco común..

A veces tendemos a hacer generalizaciones de ese tipo, pero también hay que entender que la vida está llena de excepciones y si bien es cierto que normalmente uno no tiene una amistad tan cercana con un ex, también se puede dar. Es parte de esas excepciones que a veces ocurren en la vida.

Es como un amor que se transforma y terminas considerando a esta persona como parte de tu familia por todo lo que se ha compartido. Ver como las relaciones logran transformarse y llegas a ver a esa persona como a un hermano o hermana. Y mis amigos y mi familia entienden esta relación, para los que lo ven desde afuera puede ser raro. En mi caso como he cultivado la amistad y trabajando con ella hay muchísimas cosas que nos unen. Realmente creemos que somos como hermanos, es parte de mi familia definitivamente. Es una amistad muy sana y muy importante.

Laszlo Kovacs revela detalles de su matrimonio.

¿A quién representa Magdyel Ugaz en tu boda?

Ella junto con Gustavo (Bueno) representan todo ese lado de mi vida que tiene que ver con mi trabajo, con mi entorno laboral. Ellos de alguna manera representan a todo AFHS, que es parte muy importante en mi vida. Es algo que realmente condensa todo eso, lo sintetiza, yo creo que son unos muy buenos representantes de ese lado de mi vida.

Tito es muy diferente a Laszlo, el personaje tiene una vida más libre y tú ahora estás comprometido

(Risas) Tito será el rey del hielo, pero tiene su corazoncito. Yo creo que Tito en el fondo si tiene ansias de sentar cabeza, de encontrar una buena chica y cambiar. Si hay algo importante en la vida es que nada permanece, todo cambia. Incluso las personas que parecen muy tercas y pareciera que no cambian lo hacen, porque la vida se encarga de eso. Es inevitable.

¿Y cómo harás con el anillo de boda? Tito no lo puede usar..

Es muy gracioso que lo menciones, porque antes mi personaje de Gianluca en Maricucha estaba casado y usaba su aro de matrimonio. Más de una vez me quedaba con el aro, dormía con él y me sentía muy cómodo.

A veces me llevaba el aro y bromeaba con las chicas de vestuario que estaba practicando y al final esa broma se ha vuelto realidad. Se hizo como una predicción que ahora está pasando. Ahora les digo a las chicas de vestuario de AFHS que me cuiden mi aro para que no se me vaya a escapar que me sienta tan cómodo con él y no vaya a ser que en alguna escena Tito salga con su aro (risas).

Tras el matrimonio y la luna de miel, Tito se ausenta un poco de las grabaciones. ¿Has adelantado escenas?

Yo soy precavido y responsable, avisé esto con bastante tiempo y he recibido todo el apoyo de la producción de AFHS, me he sentido muy querido por mis jefes a la hora de compartir esta noticia de que me caso. Ellos están muy contentos por mí, han sabido planificar las cosas para que no se vaya a sentir mi ausencia. Justo ha coincidido con estos días de descanso que nos dan por Fiestas Patrias y confío que no se va a sentir mi ausencia.

¿Dónde será la luna de miel?

Son 4 días que estoy yendo de luna de miel a Punta Sal, así que todo está coordinado para que no se sienta la ausencia del personaje.

SEGUIR LEYENDO